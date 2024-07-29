Eda Erdem: "Daha iyi olacağız"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Hollanda karşılaşması sonrası konuştu.

Eda Erdem: 'Daha iyi olacağız'
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Hollanda karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Eda Erdem, "Maça iyi başlamadık. Kendi oyunumuzu ortaya koyamadık. İlk set bittiğinde 10 tane hatamız vardı. Ama yavaş yavaş oyuna kendimizi sokmaya çalıştık. 3. setle oyuna girdik. Yorulduk, zor bir maç oldu. Bu kadar kötü bir oyuna rağmen, sağlam kalmak ve kazanmak bizim ne kadar güçlü olduğumuzu gösteriyor. Bir adım daha ileriye gitmeliyiz. Her maç çok değerli. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tribünler çok güzeldi. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

Sabah erken saatlerde oynamanın kendileri için dezavantaj olup olmadığı sorulan kaptan, "Bunu bahane olarak kullanmamalıyız. Bir yaklaşık bir aydır bu saatlerde antrenman yapıyoruz. Uzun zamandır antrenman yaptığımız için bu saatlere alışkınız. Sadece biraz daha erken kalktık. Sahada biraz daha dirençli olmamız gerekiyor. Diğer maçlarla birlikte daha iyi performans göstereceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

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