Ebrar Karakurt'un hedefi madalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Oyunları'nda tarihinde üçüncü kez mücadele edecek. Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Kaliningrad formasını giyen 24 yaşındaki milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Olimpiyatlar öncesi açıklamalarda bulundu.



İyi bir olimpiyat geçirmek istediklerini söyleyen başarılı pasör çaprazı, "Rusya benim için çok güzel geçti, çok mutlu olduğum, keyifli zaman geçirdiğim ve iyi voleybol oynadığım bir kulüp sezonundan çıktım. Bunun motivasyonuyla buraya geldim. Milletler Ligi'nde çeyrek finalde elendiğimiz için gerçekten üzgünüz. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Ama her şeyin bir telafisi olduğuna inanıyorum. Bu yüzden o mağlubiyetten ders çıkarıp, eksiklerimizi görüp, yolumuza kampımızla devam ettik. Çok keyifli bir kamp süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarımla çok keyif aldık, antrenmanlarda çok sıkı çalıştık. Hep birlikte hayallerimizi gerçekleştirmek için yola çıkıyoruz. Umarım iyi bir olimpiyat geçiririz. Umarım halkımızı gururlandırabiliriz ve kupayla, madalyayla buraya dönmek nasip olur" ifadelerini kullandı.



"İLK 3'TE OLMAK YETERLİ OLACAK"



Geçen sene elde edilen başarılardan dolayı kendilerinden beklentinin yüksek olduğuna dikkati çeken Ebrar, "Bu beklentiyle başa çıkmaya çalışıyoruz. Altın tabii ki çok güzel bir hedef ama bizim için ilk 3'te olmak yeterli olacaktır. Gönül ister ki tabii ki altın madalyayı alalım ve buna zaten talip olduğumuzu düşünüyorum. Çok kaliteli bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Ama altın olmasa da kürsüde olmak bizler için çok yeterli olacaktır. Dünya sporunun zirvesinde olimpiyatlar gibi bir arenada ilk 3'te yer alacağımızı hayal etmek bile en güzel rüyadan daha keyifli. Umarım bunu gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.



"BASKI HİSSETMİYORUZ DİYEMEM"



Ebrar Karakurt, sözlerine şöyle devam etti:



"Tabii ki verdiğimiz röportajlarda bile herkesin bizden altın madalya almamız yönünde bir beklentileri var. Kürsüde olmamıza dair beklentiler var. Bu beklentiyi yukarıya çekenler de aslında bizleriz. Beklentinin yukarıda olmasından da çok mutluyum. Tabii de baskı hissetmiyoruz diyemem ama bu baskıyı hissetmekle de alakalı da bir problemimiz yok. Önemli olan dışarıdan baskılara karşı takım halinde nasıl reaksiyon verebildiğimiz. Bu baskının üstünden gelmek için de takım halinde birlik olup, iyi olup, sahada en iyimizi ortaya koyduktan sonra baskıyı çok kolay şekilde atlatacağımızı düşünüyorum."



"KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARININ İDOLÜ OLMAK ÇOK GURUR VERİCİ"



Ebrar Karakurt, birçok genç voleybolcunun kendisini örnek alması ile ilgili ise, "Gerçekten voleybol ülkesi olduğumuzu, kız çocuklarının bizi idolü olarak gördüğünü canı gönülden hissedebiliyoruz. Onlara sevgileri için çok teşekkür ediyorum. Gelecek kariyerlerine dair onlara bir tavsiye vermem gerekiyorsa onlara spor hayatlarında başarılar diliyorum. İnşallah her şey istedikleri gibi olur. Küçük kız çocuklarının idolü olmak benim için çok gurur verici bir şey" değerlendirmesinde bulundu.



MİLLİLERİN MAÇ PROGRAMI



Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Oyunları'nda "Filenin Sultanları", C Grubu'nda Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı şöyle:



29 Temmuz Pazartesi:



10.00 Türkiye-Hollanda



1 Ağustos Perşembe:



10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti



4 Ağustos Pazar:



10.00 Türkiye-İtalya