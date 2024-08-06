Daniele Santarelli'nin eşinden Türkiye maçı için açıklama!

İtalya Milli Takımı'nın liberosu 37 yaşındaki Monica De Gennaro, kocası Daniele Santarelli ile Türkiye Milli Takımı'nın başına geçtikten sonra ikinci kez rakip olacak. Tecrübeli antrenör, Imoco Volley Conegliano takımında karısı ile birlikte geride kalan sezonda önemli başarıları birlikte yakalamıştı.



SANTARELLİ'NİN ŞANSI TUTMUYOR



Kulüplerinde ve milli takımda kazandığı kupa çokluğu nedeniyle 'Kraliçe' lakabı ile anılan ve kısaca Moki, daha önce eşini mağlup etmeyi başarmıştı. 2021 Avrupa Şampiyonası'nda De Gennaro'nun İtalya'sı Santarelli'nin Hırvatistan'ını 3-0 mağlup etti. Ertesi yıl Voleybol Milletler Ligi'nde bu kez Daniele'nin Sırbistan'ı eşinin de forma giydiği Çizme ekibine 3-1 yenildi.



MOKİ: 'TÜRKİYE'YE AGRESİF YAKLAŞMALIYIZ'



İtalyan voleybol haber sitesi IVolleyMagazine için konuşan Monica De Gennaro şunları söyledi: Yarın kesinlikle grup maçından farklı bir maç bekliyorum. Türkiye, Çin ile çok iyi bir maç oynadı ve kendi özelliklerini gösterdi.



Biz onlara agresif bir şekilde yaklaşmalıyız ama aynı zamanda soğukkanlılığımızı ve sabrımızı kaybetmemeliyiz."



'BENİM İÇİN ÖZEL BİR MAÇ'



Türkiye'nin başantrenörü olan eşi Santarelli ile tekrar karşılaşacak olmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Benim için elbette özel bir maç olacak, son yıllarda milli takım maçlarında Daniele ile karşılaşmak zorunda kaldığımız çok oldu.



HEM BEN HEM DE SANTARELLI ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ



Olimpiyatlar, spor dünyasına ait herkesin en büyük hayali, bu yüzden hem ben hem de o, pazar finaline ulaşmak için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum. Her zaman olduğu gibi, sahaya girdiğimizde tüm konsantrasyonumuz maça yönelecek, Türkiye'yi yenmek için en iyi voleybolumuzu göstermeliyiz."



İLK MAÇI İTALYA KAZANDI



Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu üçüncü ve son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin setleri 14-25, 16-25, 21- 25'lik skorlarla sona erdi.



