Corretja'dan Nadal - Djokovic yorumu: 'İnanılmaz olacak'

SPORX ÖZEL - Eurosport yorumcularından tenis yıldızı ve Olimpiyat bronz madalyası sahibi Alex Corretja, bugün oynanacak ikinci tur maçı için bir ön değerlendirme yaptı.



Rafael Nadal ve Novak Djokovic karşılaşması, Nadal'ın profesyonel olarak Roland-Garros'taki son tekler maçı olabilir:



"Birine karşı kaybedilecekse, o kişi Djokovic olur. Kariyerinizi, Olimpiyat sahnesinde mükemmel bir şekilde sonlandırmış olursunuz. Skor bu noktada artık pek önemli olmaz. Kimseye kimin daha iyi olduğunu kanıtlamaları gerekmiyor. Kariyerlerinde yapılabilecek her şeyi zaten yaptılar. Kurayı ilk gördüğümde ve ikinci turda karşı karşıya gelebileceklerini gördüğümde şok olmuştum fakat şahsen bunu tenis için, spor için ve Olimpiyatlar için bir hediye olarak görmeleri gerektiğini düşünüyorum. Tüm dünya bu maçı izleyecek. Bu iki büyük oyuncunun, o sahada birbirleriyle karşılaşıyor olması olağanüstü. İnanılmaz olacak. Novak'ın maça daha fazla ritim ve özgüvenle geldiğini düşünüyorum ama Rafa öyle kortları sever. Beş değil de üç setlik bir olduğu için durum biraz daha farklı. Ancak bu iki oyuncuyu da asla hafife almamak gerekir. Novak'ın son birkaç haftada daha ritim kazanmış olduğu gerçeğini inkar edemeyiz."



Tallon Griekspoor (Hollanda) - Carlos Alcaraz (İspanya):



"Griekspoor çok tehlikeli bir oyuncu. Harika bir bek ve forehand vuruşu var ve oldukça gevşek oynuyor. Ona dikkat etmek gerekir ve Roland-Garros'ta Zverev'e karşı beş setlik galibiyetle harika bir maç çıkarmıştı. Carlos'un formu çok iyi durumda ancak kendinden aşırı emin olmamalı ve her maça sırasıyla odaklanmalı. Carlos'un başarılı olmasını bekliyorum ancak Griekspoor çok büyük bir yetenek olduğu için asla hafife alınamaz."



Casper Ruud (Norveç) - Andrea Vavassori (İtalya):



"Casper her zaman bu sahnede yer alacak adamlardan biri. Bu koşullarda oynamayı seviyor ve bence bu maç özgüvenini artırması için güzel olacak. Muhtemelen henüz madalya adayları arasında görülmese de, Roland-Garros'taki hızlı koşullar ve yüksek atışları sayesinde onu burada yenmek kolay olmayacaktır. Casper'ın Olimpiyatları iyi geçireceğini düşünüyorum."



Dan Evans (Büyük Britanya) - Stefanos Tsitsipas (Yunanistan):



"Bu maç iyi bir maç olacak. Evans çok özel biri ve oldukça yetenekli. Stefanos ise bu zemini ve koşulları biliyor ve kendisine fazla şans vermiyor olsak da, tenis kariyerinde her zaman büyük işler başarabilecek tipte bir oyuncu olduğunu hissetmişimdir. Belki de bu büyük başarı, Olimpiyatlarda gelir. İçi içine sığmayan bir oyuncu. Harika bir maç bekliyorum ancak Tsitsipas biraz daha favori konumunda."



