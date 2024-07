Cansu Özbay: 'Elimizden geleni yapacağız'

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün (26 Temmuz Cuma) resmi olarak açılış töreni yapılacak ve 11 Ağustos'ta sona erecek Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadeleye çıkacak. Ay-yıldızlılar, C Grubu'nda Hollanda, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile karşılaşacaklar. Karşılaşmalar öncesinde milli takımın başarılı pasörü Cansu Özbay, açıklamalarda bulundu.Organizasyonda ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Cansu Özbay, "Milletler Ligi'nde istediğimiz sonuca ulaşamadık maalesef. Aramızda sakat olan arkadaşlarımız vardı. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Fakat daha iyi oynayan takımlar vardı. VNL (Milletler Ligi) sürecinde istediğimiz sonucu alamadık ama sonuna kadar mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi de tekrardan olimpiyat sürecimizi tamamladık. 20 gündür İstanbul'daydık. Çalışmalarımızın çok da güzel geçtiğini düşünüyorum. Tabii ki orası bambaşka bir atmosfer. Çok zorlu geçeceğine eminim ama elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız. Orada sahaya çıktığımızda tüm rakipler çok zorlu olacak ama bizim de çok iyi olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Sahada mücadele edip, savaşacaklarının altını çizen Cansu Özbay, "Tabii ki de beklentinin çok yüksek olması aşırı normal. Geçen yıl üç şampiyon yaşadık. Hem VNL hem Avrupa Şampiyonası aynı zamanda olimpiyat biletini aldık. O yüzden milletimizin bizden bir şeyler beklemesi çok normal. Biz de bu beklentiyi en iyi şekilde karşılamaya çalışacağız. Umuyorum ki istediğimiz sonuçları elde edip kürsüde yer alabiliriz ama önemli olan zaten maç maç ilerlemek" diye konuştu.Paris 2024 Olimpiyatları'nda tarihte ilk kez kadın-erkek sporcu sayısının eşit olmasıyla ilgili de konuşan Cansu, "Yavaş yavaş aramıza antrenman yapamayan arkadaşlarımız da katıldı. Hep beraber güzel bir enerji oluşturduğumuzu düşünüyorum. Önemli olan bunu sahaya yansıtabilmek. Bunu da sahaya yansıtabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Her zaman kadınlarımızın, en ileride en önde olmasını istiyoruz. Bu eşitliğin olması da bizi çok mutlu etti. Orada olan tüm sporcular elinden gelenin en iyisini yapıp, iyi performans göstereceklerdir" şeklinde konuştu.