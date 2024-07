Çağla Baş'ın hedefi madalya

Milli paralimpik atıcı Çağla Baş, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor.



Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunan Çağla Baş, oyunlara hazırlık sürecinde en büyük destekçisi babası oldu.



Baba Erbil Baş, birlikte yaşadığı kızı ve 7 yaşındaki torununu aracıyla poligona getiriyor. Kızına antrenman ortamı hazırlayan Erbil, başarılı olması için evladına yardım ediyor.



Çağla, AA muhabirine, daha önce iki kez paralimpik oyunlarına katılma başarısı gösterdiğini ancak istediği sonucu elde edemediğini söyledi.



Madalya hedefinden vazgeçmediğini vurgulayan Çağla, üçüncü kez mücadele edeceği olimpiyat oyunlarında amacına ulaşmak istediğini dile getirdi.



Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ardından üç yıldır Paris 2024'e hazırlandığını anlatan Çağla, bu süreçte birçok uluslararası yarışmada madalya kazandığını ifade etti.



Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda olimpiyat kotası almayı başaran Çağla, "Son antrenmanlarımı yapıyorum. Büyük heyecanla yarışacağım günü bekliyorum. Olimpiyatlarda elimden geleni yapacağım." dedi.



Emeğinin karşılığını olimpiyatta almak istediğini anlan milli sporcu, "Paris'te güzel şeyler olmasını hayal ediyorum. Olimpiyat madalyasının rengi önemli ama bir olimpiyat madalyamın artık olmasını istiyorum." diye konuştu.



Hayatta çok şeyler başardığını vurgulan Çağla, "Benim de bir kız çocuğum var. Önceliğim çok başarılı olup, engelli kız çocuklarına örnek olabilmek. Onları evlerinden çıkarabilmek ve onlara örnek olabilmek ayrıca mutluluk verici." ifadelerini kullandı.



Baba desteği



Çağla Baş, ailesinin, 16 yaşında başladığı spor hayatında kendisini her zaman desteklediğini söyledi.



Özellikle de babasının hep yanında olduğunu dile getiren Çağla, şöyle devam etti:



"Tüm antrenmanlarıma babamla gelip gidiyorum. Yanımda durarak desteğini eksik etmiyor. Ben hep arkamda baba desteğinin olduğunu bildim. Başarı gelse de gelmese de o hep benim destekçim. Hem torunuyla hem de benimle çok yakından ilgileniyor. Babam her zaman dağ gibi arkamda duruyor. Bunun için de çok mutluyum. Bu ayrıca bana çok güven veriyor. Babalar güçlü olursa kızları da güçlü olur."



Baba Erbil: "Uyuyarak beklediğim oldu"



Erbil Baş, her zaman kızının yanında olduğunu vurguladı.



Atış poligonunda uzun zaman geçirdiklerini dile getiren Erbil Baş, "Antrenmanlar uzun olduğunda kendisini poligonda uyuyarak bile beklediğim oldu. Ben kızımın hep yanındayım, bundan sonra da hep yanında olacağım." dedi.



Çağla'nın Paris'ten madalyayla döneceğine ve kendilerine büyük gurur yaşatacağına inandığını aktaran Erbil Baş, "Kızımın kariyerinde tek eksik olimpiyat madalyası. İnanıyorum ki o eksik de tamamlanacak." diyerek sözlerini tamamladı.