Buse Naz Çakıroğlu: ''Altın madalya için son 2 gün!''

Paris 2024 Olimpiyatları'nda kadınlar 50 kilo mücadelesinde finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu açıklamalarda bulundu.

Buse Naz Çakıroğlu: ''Altın madalya için son 2 gün!''
Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas'ı mağlup etti ve finale çıktı.

Buse Naz karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 

Milli boksörümüz altın madalya ile ilgili, "Tokyo'dan sonra burada ekibim ve benim yapabileceğimiz en kötü şey final oynamaktı. Çok şükür finaldeyiz. Ekibim ve ben elimizden gelen her şeyi yaptık 3 yıldır. İnşallah bundan sonrası nasip diyeceğiz ama olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Altın madalya için son 2 gün inşallah." dedi.

Çakıroğlu ayrıca, "Tokyo'dayken birçok eksiğimiz vardı. Burada en büyük eksiklerimizden biri durarak dövüşemiyordum, çok hareketli dövüşüyordum. Bunu burada uygulamaya çalışıyoruz. İlla ki eksiklerimiz hala vardır ama onu da halledeceğiz inşallah. Nazım hoca hepimiz için yeri çok ayrı. Çok büyük tarihi bir başarı yazılıyor. Maçlarımız bitmeden büyük konuşmak istemiyoruz. Nazım hoca ve teknik ekibin çok büyük emeği var. 5 kadınız ve 3 madalyayı garantiledik. Sürmeneli bizim için her zaman en büyük şampiyonlarımızdan biri. Onunla beraber bir yol açtık. Hepimiz arkasından beraber yürümeye devam ediyoruz. Güzel bir umut olacak. Finalden sonra tüm Türkiye'yi selamlayacağız." sözlerini sarf etti.

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