BtcTurk'ten, 2024 Paris Olimpiyatları'nda milli sporculara destek

BtcTurk, bu yaz Paris'te düzenlenecek olimpiyat oyunlarında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) resmi sponsorluğunu üstlenirken, 21 sporcuya da finansal destek verecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BtcTurk'ten, 2024 Paris Olimpiyatları'nda milli sporculara destek
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23 Temmuz 2024 13:59
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz – 11 Ağustos'ta düzenlenecek olimpiyat oyunlarına 18 spor dalında 102 sporcu ile katılacak. BtcTurk, Bitcoin'in 21 milyonluk arzına atıfta bulunarak, 21 milli sporcuya 10'ar bin dolarlık finansal destek sağlayacak.

BtcTurk, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da ana sponsorluğunu da üstleniyor. Takım, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya için mücadele edecek.

BtcTurk, haziranda yaptığı anlaşma kapsamında 28 Ağustos - 8 Eylül'de düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin de ana sponsoru olacak. Milli sporcular, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi BtcTurk'un destekleriyle temsil edecek.

 

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