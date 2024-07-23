Şirketten yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz – 11 Ağustos'ta düzenlenecek olimpiyat oyunlarına 18 spor dalında 102 sporcu ile katılacak. BtcTurk, Bitcoin'in 21 milyonluk arzına atıfta bulunarak, 21 milli sporcuya 10'ar bin dolarlık finansal destek sağlayacak.



BtcTurk, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da ana sponsorluğunu da üstleniyor. Takım, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya için mücadele edecek.



BtcTurk, haziranda yaptığı anlaşma kapsamında 28 Ağustos - 8 Eylül'de düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin de ana sponsoru olacak. Milli sporcular, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi BtcTurk'un destekleriyle temsil edecek.









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU