Bölüm sonu canavarı: Mijain Lopez tarihe geçti

🥇2008 Pekin

🥇2012 Londra

🥇2016 Rio

🥇2020 Tokyo

🥇2024 Paris



Bölüm sonu canavarı.



🇨🇺 Mijain Lopez Nunez. pic.twitter.com/oOLEBq4MhO



— Sporx (@sporx) August 6, 2024

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş grekoromen stil 130 kiloda altın madalyayı Kübalı Mijain Lopez Nunez kazandı.Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda finalde Şilili Yasmani Acosta Fernandez'i 6-0 yenen Lopez Nunez altın madalyanın sahibi oldu.İki hafta sonra 42 yaşına girecek Kübalı sporcu; Pekin 2008, Londra 2012, Rio 2016 ve Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazandı. Lopez Nunez, üst üste 5 olimpiyatta altın madalya alan ilk güreşçi olarak adını tarihe yazdırdı.Bu kategoride Fernandez gümüş madalyada kalırken, İranlı Amin Mirzazadeh ile Çinli Lingzhe Meng ise bronz madalya elde etti.