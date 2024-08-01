'Big Four'da bir kayıp daha: Andy Murray veda etti

Teniste çift erkekler çeyrek finalinde, ABDli Taylor Fritz – Tommy Paul ikilisi, Büyük Britanya'dan Dan Evans – Andy Murray ikilisini 2-0 mağlup etti..



2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın son turnuvası olduğunu açıklayan Britanyalı tenisçi Andy Murray bu sonuçla birlikte tenis kariyerini noktaladı.



Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Andy Murray teniste 'Big Four' yani büyük dörtlü olarak adlandırılıyor.



KUPALARA AMBARGO KOYDU



Bu dörtlü uzun zaman boyunca kupalara ambargo koymayı başardı. Murray, 41 hafta boyunca dünya sıralamasının en tepesinde yer aldı. Üç grand slam ve 14 masters şampiyonluğu kazandı. İki kez teklerde olimpiyat altın madalyası elde etti..



İki yıl önce de Roger Federer'in uzun süreli sakatlıkların ardından tenise veda etmesiyle 'büyük dörtlü'den ilk kayıp verilmişti.



