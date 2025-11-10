Beşiktaş'ta Rafa Silva belirsizliği!

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili belirsizlik sürüyor.
Portekizli yıldız futbolcunun, takımın istikrarsız performansından memnun olmadığı ve bu nedenle ayrılık ihtimalini değerlendirdiği bildirildi.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN YOĞUN İLGİ
Bu sezon 16 maçta forma giyerek 5 gol 3 asistle oynayan Rafa'ya, Suudi Arabistan ekiplerinden yoğun bir ilgi var.
MİLLİ ARA SONRASI
Beşiktaş yönetiminin milli ara sonrası yetenekli futbolcunun durumunu netliğe kavuşturması bekleniyor.
