Beşiktaş'ta Rafa Silva belirsizliği!

Beşiktaş'ta Suudi Arabistan'dan talipleri olan Rafa Silva'nın geleceği ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

Beşiktaş'ta Rafa Silva ile ilgili belirsizlik sürüyor.

Portekizli yıldız futbolcunun, takımın istikrarsız performansından memnun olmadığı ve bu nedenle ayrılık ihtimalini değerlendirdiği bildirildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN YOĞUN İLGİ

Bu sezon 16 maçta forma giyerek 5 gol 3 asistle oynayan Rafa'ya, Suudi Arabistan ekiplerinden yoğun bir ilgi var.

MİLLİ ARA SONRASI

Beşiktaş yönetiminin milli ara sonrası yetenekli futbolcunun durumunu netliğe kavuşturması bekleniyor. 

 
