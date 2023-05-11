Abdullah Öztürk-Nesim Turan madalyayı garantiledi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde çiftler kategorisinde milli sporcular Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında yarı finale yükselerek madalya almayı garantiledi.



South Paris Arena 4'te gerçekleşen para masa tenisi müsabakalarında 6 numaralı seribaşı olan Abdullah-Nesim ikilisi, 3 numaralı seribaşı Güney Kore'den Gil Jung Kim-Gun Young Kim çiftiyle karşılaştı.



2016 Rio'da altın, 2012 Londra ve 2020 Tokyo'da gümüş madalya alan rakiplerini 11-4, 11-7 ve 11-6 setlerle yenen milli sporcular, tarihi bir başarıya daha imza attı.



Yarı finale yükselerek bronz madalyayı garantileyen milli sporcular, finale çıkabilmek için yarın TSİ 19.00'da Çinli Fu Liu-Xiang Zhai ikilisiyle karşılaşacak. Milli sporcular bu maçı kazanırsa 31 Ağustos Cumartesi günü TSİ 15.00'te final maçına çıkacak. Abdullah-Nesim ikilisi yarı finali kaybederse, bronz madalya alacak.



