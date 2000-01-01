ABD, olimpiyatlarda ülkeler sıralamasında birinci oldu

ABD, 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalyayla ülkeler sıralamasında birinci oldu. Çin'in ikinci olduğu ülkeler sıralamasında Japonya, üçüncü basamakta yer aldı. Türkiye, 3 gümüş, 5 bronz madalyayla oyunları 64'üncü bitirdi

ABD, olimpiyatlarda ülkeler sıralamasında birinci oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 40 altın, 44 gümüş, 42 bronz madalya kazanan ABD, 126 kez kürsüde yer alarak ülkeler sıralamasında birinci oldu.

ABD ile aynı sayıda altın madalyayla ikinci olan Çin, 40'ı altın, 27'si gümüş, 24'ü bronz 91 madalyayla oyunları tamamladı.

Olimpiyatların son gününde 2 altın madalya kazanan Japonya, üçüncü sıraya yükseldi. Japonya'nın 20'si altın, 12'si gümüş, 13'ü de bronz 45 madalyası bulunuyor.

Yüzme ve su sporlarındaki başarısıyla dikkati çeken Avustralya, 18 altın, 19 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 53 madalyayla dördüncü sırada yer aldı.

Ev sahibi Fransa ise 16'sı altın, 26'sı gümüş, 22'si bronz 64 madalyayla oyunları tamamladı.

Paris 2024'te Mülteci Olimpiyat Takımı ve 90 ülke, madalya mücadelesi verdi.

Türkiye, 64'üncü bitirdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 8 madalyayla tamamlayan Türkiye, sıralamada 64. oldu.

Kadınlar boks branşı 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve 54 kiloda Hatice Akbaş ile atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan kurulu milli takım, gümüş madalya aldı.

Güreşte Taha Akgül erkekler serbest stil 125 kiloda ve Buse Tosun Çavuşoğlu kadınlar 68 kiloda, boksta Esra Yıldız Kahraman kadınlar 57 kiloda, tekvandoda Nafia Kuş Aydın kadınlar +67 kiloda, okçulukta Mete Gazoz, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer'den oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı bronz madalya kazandı.

Oyunların ardından ülkeler madalya sıralaması şu şekilde oluştu:

Ülke

 Altın

 Gümüş

 Bronz

 Toplam
ABD

 40

 44

 42

 126
Çin

 40

 27

 24

 91
Japonya

 20

 12

 13

 45
Avustralya

 18

 19

 16

 53
Fransa

 16

 26

 22

 64
Hollanda

 15

 7

 12

 34
Büyük Britanya

 14

 22

 29

 65
Güney Kore

 13

 9

 10

 32
İtalya

 12

 13

 15

 40
Almanya

 12

 13

 8

 33
Yeni Zelanda

 10

 7

 3

 20
Kanada

 9

 7

 11

 27
Özbekistan

 8

 2

 3

 13
Macaristan

 6

 7

 6

 19
İspanya

 5

 4

 9

 18
İsveç

 4

 4

 3

 11
Kenya

 4

 2

 5

 11
Norveç

 4

 1

 3

 8
İrlanda

 4

  

 3

 7
Brezilya

 3

 7

 10

 20
İran

 3

 6

 3

 12
Ukrayna

 3

 5

 4

 12
Romanya

 3

 4

 2

 9
Gürcistan

 3

 3

 1

 7
Belçika

 3

 1

 6

 10
Bulgaristan

 3

 1

 3

 7
Sırbistan

 3

 1

 1

 5
Çekya

 3

  

 2

 5
Danimarka

 2

 2

 5

 9
Azerbaycan

 2

 2

 3

 7
Hırvatistan

 2

 2

 3

 7
Küba

 2

 1

 6

 9
Bahreyn

 2

 1

 1

 4
Slovenya

 2

 1

  

 3
Tayvan

 2

  

 5

 7
Avusturya

 2

  

 3

 5
Hong Kong

 2

  

 2

 4
Filipinler

 2

  

 2

 4
Cezayir

 2

  

 1

 3
Endonezya

 2

  

 1

 3
İsrail

 1

 5

 1

 7
Polonya

 1

 4

 5

 10
Kazakistan

 1

 3

 3

 7
Jamaika

 1

 3

 2

 6
Güney Afrika

 1

 3

 2

 6
Tayland

 1

 3

 2

 6
Etiyopya

 1

 3

  

 4
İsviçre

 1

 2

 5

 8
Ekvador

 1

 2

 2

 5
Portekiz

 1

 2

 1

 4
Yunanistan

 1

 1

 6

 8
Arjantin

 1

 1

 1

 3
Mısır

 1

 1

 1

 3
Tunus

 1

 1

 1

 3
Botsvana

 1

 1

  

 2
Şili

 1

 1

  

 2
Saint Lucia

 1

 1

  

 2
Uganda

 1

 1

  

 2
Dominik Cumhuriyeti

 1

  

 2

 3
Guatemala

 1

  

 1

 2
Fas

 1

  

 1

 2
Dominika

 1

  

  

 1
Pakistan

 1

  

  

 1
Türkiye

  

 3

 5

 8
Meksika

  

 3

 2

 5
Ermenistan

  

 3

 1

 4
Kolombiya

  

 3

 1

 4
Kırgızistan

  

 2

 4

 6
Kuzey Kore

  

 2

 4

 6
Litvanya

  

 2

 2

 4
Hindistan

  

 1

 5

 6
Moldova

  

 1

 3

 4
Kosova

  

 1

 1

 2
Güney Kıbrıs Rum Kesimi

  

 1

  

 1
Fiji

  

 1

  

 1
Ürdün

  

 1

  

 1
Moğolistan

  

 1

  

 1
Panama

  

 1

  

 1
Tacikistan

  

  

 3

 3
Arnavutluk

  

  

 2

 2
Grenada

  

  

 2

 2
Malezya

  

  

 2

 2
Porto Riko

  

  

 2

 2
Fildişi Sahili

  

  

 1

 1
Yeşil Burun Adaları

  

  

 1

 1
Mülteci Olimpiyat Takımı

  

  

 1

 1
Peru

  

  

 1

 1
Katar

  

  

 1

 1
Singapur

  

  

 1

 1
Slovakya

  

  

 1

 1
Zambiya

  

  

 1

 1
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