ABD Kadın Basketbol Takımı, olimpiyat şampiyonu oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kadınlar basketbol branşında ABD, ev sahibi Fransa'yı 67-66 yenerek altın madalya kazandı.



Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da basketbol branşı kadınlarda altın madalya mücadelesi yapıldı.



ABD Kadın Basketbol Takımı, ilk çeyreği 15-9 önde tamamlarken devre 25-25 eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 45-43 önde tamamlayan ABD, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 67-66 kazanarak olimpiyat şampiyonu oldu.



ABD, erkeklerin ardından kadınlarda da basketbolda altın madalya almayı başardı.



Oyunları, basketbol branşı kadınlarda Avustralya üçüncü, Belçika dördüncü tamamladı.



