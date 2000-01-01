ABD Kadın Basketbol Takımı, olimpiyat şampiyonu oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kadınlar basketbol branşında ABD, ev sahibi Fransa'yı 67-66 yenerek altın madalyaya uzandı.

ABD Kadın Basketbol Takımı, olimpiyat şampiyonu oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kadınlar basketbol branşında ABD, ev sahibi Fransa'yı 67-66 yenerek altın madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da basketbol branşı kadınlarda altın madalya mücadelesi yapıldı.

ABD Kadın Basketbol Takımı, ilk çeyreği 15-9 önde tamamlarken devre 25-25 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 45-43 önde tamamlayan ABD, son ana kadar çekişmeli geçen mücadeleyi 67-66 kazanarak olimpiyat şampiyonu oldu.

ABD, erkeklerin ardından kadınlarda da basketbolda altın madalya almayı başardı.

Oyunları, basketbol branşı kadınlarda Avustralya üçüncü, Belçika dördüncü tamamladı.

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
ABD, olimpiyatlarda ülkeler sıralamasında birinci oldu
Japon Yuka Kagami'den altın madalya!
ABD Kadın Basketbol Takımı, olimpiyat şampiyonu oldu
Givi Matcharashvili, altın madalyaya uzandı!
Jennifer Valente'den ABD'ye altın madalya!
Güreşte erkekler 65 kiloda Kotaro Kiyooka'dan altın madalya
Harrie Lavreysen'den altın madalya!
Halter kadınlar 81 kiloda altın madalya Wenwen Li'nin!
Yeni Zelandalı Ellesse Andrews'ten altın madalya
Erkekler hentbolda altın madalya Danimarka'nın
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play