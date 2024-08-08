2024 Paris Olimpiyatları'nı 8 madalya ile tamamladık

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden Türk milli sporcular, olimpiyatları 8 madalya ile tamamladı.

2024 Paris Olimpiyatları'nı 8 madalya ile tamamladık
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden Türk milli sporcular, olimpiyatları 8 madalya ile tamamladı.

Organizasyonda altın madalya kazanma başarısı gösteremeyen milli sporcular, 3 gümüş madalya ve 5 bronz madalya kazandı. Türkiye, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalyasız kapattı.

2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemize madalya kazandıran sporcular şu şekilde;

Gümüş madalya

Atıcılık - Yusuf Dikeç / Şevval İlayda Tarhan
Boks - Buse Naz Çakıroğlu
Boks - Hatice Akbaş

Bronz madalya

Okçuluk - Mete Gazoz / Muhammed Abdullah Yıldırmış / Ulaş Berkim Tümer
Güreş - Taha Akgül
Tekvando - Nafia Kuş Aydın
Güreş - Buse Çavuşoğlu Tosun
Boks - Esra Yıldız Kahraman
 Reklam 
Son Dakika Haberleri
Milli güreşçiler, Paris 2024'te 2 bronz madalyada kaldı
Erkekler hentbolda bronz madalyanın sahibi İspanya oldu
Kadınlar basketbolda Avusturalya bronz madalya kazandı
Kadınlar maratonda Hollandalı sporcu rekor kırdı!
İlke Özyüksel Mihrioğlu, organizasyonu 6. sırada bitirdi
2024 Paris Olimpiyatları'nı 8 madalya ile tamamladık
Yasemin Yiğit, repesaj maçını kaybederek oyunlara veda etti
"Türk sporunun yaşayan efsanesi" mindere Paris'te veda etti
Taha Akgül: ''Ülkem için milletime hizmet etmeye hazır olacağım''
Ritmik cimnastik'de Çin altın madalya kazandı
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play