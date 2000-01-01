102 kilo halterde Çinli sporcu altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda halterde final müsabakaları yapıldı.South Paris Arena'daki erkekler 102 kilo mücadelelerinde Çinli sporcu Huanhua Liu, koparmada 186 kilo, silkmede de 220 kilo kaldırırken toplamda 406 kiloyla altın madalyanın sahibi oldu.Özbekistanlı Akbar Djuraev, koparmada 185, silkmede 219 kiloyla toplamda 404 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı.Oyunlara bireysel sporcu olarak katılan Belaruslu Yauheni Tsikhantsou, koparmada 183, silkmede de 219 kilo kaldırıp toplamda 402 kiloya ulaşarak bronz madalya elde etti.