2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) C grubu maçında Yunanistan ve İzlanda karşı karşıya geldi.



Spyros Kyprianou Athletic Center'da oynanan mücadeleyi Yunanistan, 94-53 kazandı.



Bu zaferle birlikte Yunanistan gruplardaki üçüncü zaferini aldı ve galibiyet serisini sürdürdü. Gürcistan ise gruplarda 2. mağlubiyetini aldı.



C grubundaki dördüncü maçında Yunanistan, 2 Eylül'de Bosna-Hersek ile mücadele edecek. Gürcistan ise aynı tarihte Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti karşısında parkeye çıkacak.



