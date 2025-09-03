Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Yunanistan, Litvanya'yı eleyerek yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu

EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Yunanistan, Litvanya'yı 87-76 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayılık performansıyla öne çıkan Yunanistan, 12 Eylül Cuma günü Türkiye ile finale çıkma mücadelesi verecek.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) çeyrek final maçında Yunanistan, Litvanya'yı 87-76 yenerek yarı finale yükseldi.
 
Yunanistan, yarı finalde 12 Eylül Cuma günü Türkiye ile karşı karşıya gelecek.
 
Salon: Arena Riga
 
Hakemler: Matt Kallio (Kanada), Antonio Conde (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan)
 
Litvanya: Velicka 12, Radzevicius 10, Sirvydis 6, Blazevic 4, Valanciunas 24, Normantas 5, Sedekerskis 3, Tubelis 1, Birutis, Giedraitis 7, Sargiunas 4
 
Yunanistan: Dorsey 6, Sloukas 11, Papanikolaou 8, Mitoglou 5, Giannis Antetokounmpo 29, Toliopoulos 17, Kalaitzakis 2, Samodurov 5, Kostas Antetokounmpo 4
 
1. Periyot: 19-24
 
Devre: 38-44
 
3. Periyot: 52-64
 
Beş faulle çıkanlar: 34.48 Normantas (Litvanya), 39.11 Kostas Antetokounmpo (Yunanistan)
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
