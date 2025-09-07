Yunanistan, İsrail'i Giannis ile yıktı!

Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda Yunanistan ile İsrail karşılaştı.



Letonya'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanan karşılaşmayı Yunanistan, 84-79 kazandı.



Yunanistan'da Giannis Antetokounmpo, 37 sayı, 10 ribaund ve 1 asist ile yıldızlaştı.



Çeyrek finale yükselen Yunanistan, Litvanya ile yarı final bileti için karşılaşacak.











