Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Yunanistan, İsrail'i Giannis ile yıktı!

Yunanistan, İsrail'i Giannis ile yıktı!

EuroBasket 2025 son 16 turunda Yunanistan, İsrail'i 84-79 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turunda Yunanistan ile İsrail karşılaştı.

Letonya'da bulunan Xiaomi Arena'da oynanan karşılaşmayı Yunanistan, 84-79 kazandı.

Yunanistan'da Giannis Antetokounmpo, 37 sayı, 10 ribaund ve 1 asist ile yıldızlaştı.

Çeyrek finale yükselen Yunanistan, Litvanya ile yarı final bileti için karşılaşacak.

 

 

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhuriyeti5005338434-965
Son Dakika Haberleri
Yunanistan, İsrail'i Giannis ile yıktı!

Yunanistan, İsrail'i Giannis ile yıktı!

Doncic yıldızlaştı, Slovenya tur atladı!

Doncic yıldızlaştı, Slovenya tur atladı!

Ponitka: 'Türkiye harika bir takım, sabırsızlıkla bekliyorum'

Ponitka: "Türkiye harika bir takım, sabırsızlıkla bekliyorum"

Gürcistan, Fransa'ya on fark atarak çeyrek finale yükseldi!

Gürcistan, Fransa'ya on fark atarak çeyrek finale yükseldi!

Çeyrek finalde rakibimiz Polonya!

Çeyrek finalde rakibimiz Polonya!
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.