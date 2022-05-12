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Yunanistan'ın zafer gecesi! Çeyrek finaldeler...

Yunanistan'ın zafer gecesi! Çeyrek finaldeler...

Çekya'yı 94-88 yenen Yunanistan 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. İşte Yunanistan'ın rakibi ve detaylar...

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 94-88 yenen Yunanistan, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-20 berabere biterken, Çekya soyunma odasına 45-41 önde girdi.

Çekya karşılaşmanın üçüncü çeyreğini de 67-63 üstün kapatırken, Yunanistan son periyotta yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun etkili performansıyla salondan 94-88 galip ayrıldı. Yunanistan, çeyrek finalde 13 Eylül Salı günü Almanya ile karşılaşacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya5401431368639
2Türkiye5302403378258
3Karadağ530238137838
4Belçika530238438318
5Bulgaristan5104427475-486
6Gürcistan5104381425-446
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