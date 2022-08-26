Gürcistan'da Shengelia şoku!

2023 Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur L Grubu'nda Gürcistan, Hollanda'yı evinde 77-66 yendi.
5 maçta 3. galibiyetini alan Gürcistan galibiyete sevinemedi çünkü yıldız oyuncu Tornike Shengelia omzundan sakatlandı. Milli takımımızın Eurobasket'teki rakibi olan Gürcistan'da Shengelia'nın Eurobasket'i kaçırma ihtimalinin olduğu belirtildi. Serbest oyuncu konumunda olan Shengelia 21 dakikada 20 sayı 4 ribaund ile etkili olurken Thad McFadden 19 sayı 5 asist buldu.
Hollanda Worthy DeJong 22 sayı 6 ribaund ile mücadele etti.
5 maçta 3. galibiyetini alan Gürcistan galibiyete sevinemedi çünkü yıldız oyuncu Tornike Shengelia omzundan sakatlandı. Milli takımımızın Eurobasket'teki rakibi olan Gürcistan'da Shengelia'nın Eurobasket'i kaçırma ihtimalinin olduğu belirtildi. Serbest oyuncu konumunda olan Shengelia 21 dakikada 20 sayı 4 ribaund ile etkili olurken Thad McFadden 19 sayı 5 asist buldu.
Hollanda Worthy DeJong 22 sayı 6 ribaund ile mücadele etti.
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