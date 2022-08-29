12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı

FIBA EuroBasket 2022'de mücadele edecek olan A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik kadrosu belirlendi.
Türkiye Basketbol Federasyonu, ay-yıldızlılarımızın FIBA EuroBasket 2022 kafilesinde yer alacak sporcuları açıkladı.
İşte o liste:
Alperen Şengün
Buğrahan Tuncer
Cedi Osman
Ercan Osmani
Furkan Korkmaz
Melih Mahmutoğlu
Onuralp Bitim
Sadık Emir Kabaca
Sertaç Şanlı
Shane Larkin
Şehmus Hazer
Yiğitcan Saybir
Türkiye Basketbol Federasyonu, ay-yıldızlılarımızın FIBA EuroBasket 2022 kafilesinde yer alacak sporcuları açıkladı.
İşte o liste:
Alperen Şengün
Buğrahan Tuncer
Cedi Osman
Ercan Osmani
Furkan Korkmaz
Melih Mahmutoğlu
Onuralp Bitim
Sadık Emir Kabaca
Sertaç Şanlı
Shane Larkin
Şehmus Hazer
Yiğitcan Saybir
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