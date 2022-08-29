12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı

FIBA EuroBasket 2022'de mücadele edecek olan A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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12 Dev Adam'ın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
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29 Ağustos 2022 16:27
FIBA EuroBasket 2022'de mücadele edecek olan A Erkek Milli Takımımızın 12 kişilik kadrosu belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, ay-yıldızlılarımızın FIBA EuroBasket 2022 kafilesinde yer alacak sporcuları açıkladı. 

İşte o liste: 


Alperen Şengün

Buğrahan Tuncer

Cedi Osman

Ercan Osmani

Furkan Korkmaz

Melih Mahmutoğlu

Onuralp Bitim

Sadık Emir Kabaca

Sertaç Şanlı

Shane Larkin

Şehmus Hazer

Yiğitcan Saybir



 

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