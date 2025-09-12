Yunanistan, EuroBasket'te 32 yıl sonra en ağır mağlubiyetini aldı!

Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) 2025'te yarı final karşılaşmasında A Milli Basketbol Takımımıza 94-68 mağlup olan Yunanistan, 32 yıl sonra bir ilki yaşadı.



32 YIL SONRA EN AĞIR MAĞLUBİYETİ



Yunanistan, son 32 yılın en ağır EuroBasket mağlubiyetini 12 Dev Adam'dan aldı. Yunanistan son olarak EuroBasket'te 1993 senesinde Hırvatistan'a 99-59 mağlup oldu.