Yunanistan'dan 20 sayı fark

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan ile Ukrayna karşı karşıya geldi.



Yunanistan, sahadan 99-79'luk galibiyetle ayrıldı.



Yunanistan'da Giannis Antetokounmpo attığı 41 sayı ve 9 ribaund ile karşılaşmaya damga vurdu.



