Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Yunanistan'dan 20 sayı fark

Yunanistan'dan 20 sayı fark

EuroBasket'te Yunanistan, Ukrayna'yı 99-79'luk skorla mağlup etti.

FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan ile Ukrayna karşı karşıya geldi.

Yunanistan, sahadan 99-79'luk galibiyetle ayrıldı.

Yunanistan'da Giannis Antetokounmpo attığı 41 sayı ve 9 ribaund ile karşılaşmaya damga vurdu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya4301359299607
1Karadağ4202300305-56
2Türkiye4301334306287
2Belçika4202295303-86
5Gürcistan4103252279-274
6Bulgaristan4103282330-483
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