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Basketbol
Basket Milli Takım
Yunanistan'a 9 sayı ile kaybettik
Yunanistan'a 9 sayı ile kaybettik
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Acropolis Turnuvası'nın final maçında Yunanistan'a 89-80 kaybetti.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
AA
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19 Ağustos 2022 23:14
12 Dev Adam, sahadan 89-80'lik mağlubiyetle ayrıldı.
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