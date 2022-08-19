Yunanistan'a 9 sayı ile kaybettik

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Acropolis Turnuvası'nın final maçında Yunanistan'a 89-80 kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yunanistan'a 9 sayı ile kaybettik
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19 Ağustos 2022 23:14
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Acropolis Turnuvası'nın final maçında Yunanistan ile karşılaştı.

12 Dev Adam, sahadan 89-80'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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