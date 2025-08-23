Yabusele'nin tarihi performansına takım arkadaşlarından övgü

Fransa'nın yıldız ismi Guerschon Yabusele, EuroBasket 2025'te Polonya karşısında sergilediği kariyer rekoru 36 sayılık performansla galibiyetin mimarı oldu.



New York Knicks forması giyen forvet, 83-76'lık galibiyette 12/20 isabet, 6/12 üçlük, 6 ribaund ve 2 blok ile oynayarak Spodek Arena'da büyük alkış topladı.



Maçın ardından konuşan takım arkadaşı Isaia Cordinier, Yabusele için şu ifadeleri kullandı:



"Ona 'Git, sayı bul' dedim. Bazen ondan biraz bencil oynamasını, agresif olmasını istiyoruz. Çünkü bunu yaptığında sahadaki dengeler bizim lehimize değişiyor. Bugün harika bir oyun oynadı. O bizim liderimiz, kaptanımız ve biz onun peşinden gitmeliyiz."



Cordinier, Fransız basketbolunun Nicolas Batum ve Nando De Colo gibi efsanelerinden sonraki yeni dönemde Yabusele'nin liderlik rolünü üstlenmesini övdü:



"Harika bir iş çıkarıyor. Çok sesli ve örnek olarak liderlik ediyor. Biz, yeni nesil veteranlar olarak, aynı bağı ve kimyayı kurmak için çalışıyoruz. Bu bağı hiçbir şey bozamaz."



Maçta çift haneli istatistiklerle oynayan Elie Okobo da 14 sayı ve 10 asistlik katkı verdi. Okobo, Yabusele'nin etkisini şöyle anlattı:



"36 sayı attı ama bunlar bencilce sayılar değildi. Boş şutları kullandı, agresifti ve savunmada da çok iyiydi. Takımın bu seviyede ona ihtiyacı vardı."



Yabusele'nin daha önceki milli takım kariyer rekoru da 2022 EuroBasket yarı finalinde Polonya'ya karşı kaydettiği 22 sayı idi. Bu karşılaşmada attığı 6 üçlük, tüm kariyerinde ulaştığı en yüksek sayıyı tekrarladı.



Fransa'nın bu galibiyetiyle birlikte, İsrail ve Slovenya'nın da bulunduğu D Grubu'nda liderlik yarışı perşembe günü yapılacak son maçlarla netlik kazanacak.



