Yabusele: 'EuroBasket, en saf ve rekabetçi basketbol turnuvası'

Fransa Milli Takımı ve New York Knicks oyuncusu Guerschon Yabusele, 2025 EuroBasket'in uluslararası basketbolun en yüksek seviyesini göstereceğini söyledi.



Eurohoops'a konuşan 29 yaşındaki forvet, "Saf basketbol açısından en rekabetçi turnuva. Özellikle bu yıl tüm takımlar en iyi oyuncularını getiriyor, herkes altın madalya için geliyor. En iyi basketbolu izleyeceğiz." şeklinde konuştu.



27 Ağustos–14 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs, Finlandiya, Polonya ve Letonya ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada final aşaması Riga'da oynanacak. Fransa, D Grubu'nda Slovenya, Polonya, Belçika, İsrail ve İzlanda ile mücadele edecek. Bu da Luka Doncic'li Slovenya ile erken bir eşleşme ihtimalini doğuruyor.



Yabusele, Giannis Antetokounmpo ve Nikola Jokic gibi Avrupa yıldızlarına dikkat çekerek:



"Dünyanın en iyi oyuncularından bazıları burada. Bu yüzden en zorlu ve en saf basketbolu göreceğimizi düşünüyorum."



Fransa, 2013'ten bu yana ilk EuroBasket şampiyonluğunu hedefliyor. 2022'de finalde İspanya'ya kaybeden ekip, NBA ve EuroLeague yıldızlarından oluşan kadrosuyla Avrupa'nın zirvesine dönmek istiyor.



