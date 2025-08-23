Wizards'ın genç yıldızı Sarr, sakatlık nedeniyle EuroBasket'e veda etti

Washington Wizards'ın genç pivotu Alex Sarr, baldır sakatlığı nedeniyle EuroBasket 2025'in kalan bölümünde forma giyemeyecek.



Turnuva organizasyonundan salı günü yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun turnuvayı kapattığı duyuruldu.



The Athletic'ten Josh Robbins'in haberine göre, 20 yaşındaki Sarr'ın ameliyat olmasına gerek olmayacak ve NBA sezonunun başlangıcına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.



Fransa Milli Takımı formasıyla turnuvada iki maçta görev yapan 2.13'lük genç yıldız, bu karşılaşmalarda 9.5 sayı, 4.5 ribaund ve 1 blok ortalamaları yakaladı.



Geçen yıl NBA Draftı'nda 2. sıradan seçilen Sarr, Wizards formasıyla çaylak sezonunda 13 sayı, 6.5 ribaund, 2.4 asist ve 1.5 blok ortalamalarıyla oynadı. 67 maçta sahaya çıkan Sarr, Wizards tarihinin 30 sayı barajını aşan en genç oyuncusu olmayı başardı.



Sarr, Yılın Çaylağı oylamasında 4. sırada yer alırken, NBA All-Rookie First Team'e seçilerek gelecek adına büyük umut verdi.



