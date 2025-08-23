Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Wizards'ın genç yıldızı Sarr, sakatlık nedeniyle EuroBasket'e veda etti

Wizards'ın genç yıldızı Sarr, sakatlık nedeniyle EuroBasket'e veda etti

Washington Wizards'ın genç pivotu Alex Sarr, baldır sakatlığı nedeniyle EuroBasket 2025'in kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Washington Wizards'ın genç pivotu Alex Sarr, baldır sakatlığı nedeniyle EuroBasket 2025'in kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Turnuva organizasyonundan salı günü yapılan açıklamada, Fransız oyuncunun turnuvayı kapattığı duyuruldu.

The Athletic'ten Josh Robbins'in haberine göre, 20 yaşındaki Sarr'ın ameliyat olmasına gerek olmayacak ve NBA sezonunun başlangıcına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

Fransa Milli Takımı formasıyla turnuvada iki maçta görev yapan 2.13'lük genç yıldız, bu karşılaşmalarda 9.5 sayı, 4.5 ribaund ve 1 blok ortalamaları yakaladı.

Geçen yıl NBA Draftı'nda 2. sıradan seçilen Sarr, Wizards formasıyla çaylak sezonunda 13 sayı, 6.5 ribaund, 2.4 asist ve 1.5 blok ortalamalarıyla oynadı. 67 maçta sahaya çıkan Sarr, Wizards tarihinin 30 sayı barajını aşan en genç oyuncusu olmayı başardı.

Sarr, Yılın Çaylağı oylamasında 4. sırada yer alırken, NBA All-Rookie First Team'e seçilerek gelecek adına büyük umut verdi.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye4400364269958
2Sırbistan4400344273718
3Letonya4202303309-66
4Estonya4103287329-425
5Portekiz4103247303-565
6Çek Cumhuriyeti4004263325-624
Son Dakika Haberleri
Yabusele'nin tarihi performansına takım arkadaşlarından övgü

Yabusele'nin tarihi performansına takım arkadaşlarından övgü

Wizards'ın genç yıldızı Sarr, sakatlık nedeniyle EuroBasket'e veda etti

Wizards'ın genç yıldızı Sarr, sakatlık nedeniyle EuroBasket'e veda etti

A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Sırbistan!

A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Sırbistan!

İtalya, Slovenya, Fransa ve İsrail, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

İtalya, Slovenya, Fransa ve İsrail, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi

Sertaç Şanlı: 'Madalya adayı olduğumuzu gösterme fırsatı'

Sertaç Şanlı: "Madalya adayı olduğumuzu gösterme fırsatı"
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.