Vesely yıldızlaştı, Çekya kazandı: 88-80

EuroBasket 2022 D Grubu'nda Çekya ile Hollanda karşı karşıya geldi.



02 Arena'da oynanan mücadeleyi Çekya 88-80 kazanırken, Çekya'da Fenerbahçe Beko'nun eski yıldızı Jan Vesely, 24 sayı 7 ribaunt ile yıldızlaştı. Hollanda'da ise Yannick Franke'nin 22 sayı 5 asistlik performansı yeterli olmadı.



Grubun bir sonraki maçında Çekya, Finlandiya ile karşılaşırken Hollanda, Polonya ile mücadele edecek.



Görsel Kaynak: FIBA



