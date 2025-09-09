Türkiye - Yunanistan maçı 52 farklı dev ekrandan izlenecek!

Sporx 2022 FIBA EuroBasket
EuroBasket 2025 yarı final eşleşmesi olan Türkiye - Yunanistan karşılaşması ülke genelinde il ve ilçelerdeki toplam 50 noktada dev ekrandan izlenecek.

A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde cuma akşamı saat 21.00'de Yunanistan ile yapacağı maç il ve ilçelerdeki 52 noktada dev ekrandan izlenecek.

Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Arena Riga'da oynanacak Türkiye-Yunanistan EuroBasket 2025 yarı final karşılaşması cuma saat 21.00'de başlayacak ve mücadele TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Büyük mücadeleyi birlikte izlemek için sandalyeni kap gel" başlığıyla paylaştığı mesajda, bu tarihi maçın Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı ile Batıkent Rekreasyon Alanı'nda dev ekrandan izleneceği duyuruldu.

İstanbul Kadıköy'de Kalamış Atatürk Parkı'nda, Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'ndan, Pendik Sahil Meydanı'nda, Fatih'te Yedikule Hisarı'nda, Kocaeli'de Çayırova Belediyesi önünde, Adana'da Duygu Kafe Gençlik Meydanı'nda, Mersin'de Marina Önü'nde, Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, Bursa'da Hüdavendigar Kent Parkı'nda, Sakarya'da Millet Bahçesi'nde, Manisa'da Cumhuriyet Meydanı''nda, Konya'da Zindankale Katlı Otoparkı'nda ve Antalya'da HayatPark gibi ülke genelinde il ve ilçelerdeki toplam 52 noktada bu önemli maç dev ekranlardan izlenecek.

Vatandaşlar, Türkiye-Yunanistan EuroBasket 2025 yarı final karşılaşmasını buralardan birlikte izlemeye davet edildi.

