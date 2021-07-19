İlk madalya güreş branşında geldi

Kadınlarda ilk madalya 1992'de

En başarılı branş güreş

Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'nun altın serisi

Madalyaların 85'i erkeklerden, 6'sı kadınlardan

Türkiye'nin olimpiyatlardaki madalya gururları

Altın madalya (39):

Olimpiyat Branş Sporcu 1936 Berlin Güreş Yaşar Erkan 1948 Londra Güreş Yaşar Doğu 1948 Londra Güreş Nasuh Akar 1948 Londra Güreş Mersinli Ahmet Kireççi 1948 Londra Güreş Mehmet Oktay 1948 Londra Güreş Gazanfer Bilge 1948 Londra Güreş Celal Atik 1952 Helsinki Güreş Hasan Gemici 1952 Helsinki Güreş Bayram Şit 1956 Melbourne Güreş Mustafa Dağıstanlı 1956 Melbourne Güreş Mithat Bayrak 1956 Melbourne Güreş Hamit Kaplan 1960 Roma Güreş Tevfik Kış 1960 Roma Güreş Müzahir Sille 1960 Roma Güreş Mustafa Dağıstanlı 1960 Roma Güreş Mithat Bayrak 1960 Roma Güreş İsmet Atlı 1960 Roma Güreş Hasan Güngör 1960 Roma Güreş Ahmet Bilek 1964 Tokyo Güreş Kazım Ayvaz 1964 Tokyo Güreş İsmail Ogan 1968 Meksiko Güreş Mahmut Atalay 1968 Meksiko Güreş Ahmet Ayık 1988 Seul Halter Naim Süleymanoğlu 1992 Barcelona Halter Naim Süleymanoğlu 1992 Barcelona Güreş Mehmet Akif Pirim 1996 Atlanta Halter Naim Süleymanoğlu 1996 Atlanta Halter Halil Mutlu 1996 Atlanta Güreş Hamza Yerlikaya 1996 Atlanta Güreş Mahmut Demir 2000 Sidney Halter Halil Mutlu 2000 Sidney Güreş Hamza Yerlikaya 2000 Sidney Judo Hüseyin Özkan 2004 Atina Halter Halil Mutlu 2004 Atina Halter Taner Sağır 2004 Atina Halter Nurcan Taylan 2008 Pekin Güreş Ramazan Şahin 2012 Londra Tekvando Servet Tazegül 2016 Rio Güreş Taha Akgül

Olimpiyat Branş Sporcu 1948 Londra Güreş Muhlis M.Tayfun 1948 Londra Güreş Kenan Olcay 1948 Londra Güreş Halit Balamir 1948 Londra Güreş Adil Candemir 1956 Melbourne Güreş Rıza Doğan 1956 Melbourne Güreş İbrahim Zengin 1960 Roma Güreş Hamit Kaplan 1960 Roma Güreş İsmail Ogan 1964 Tokyo Güreş Ahmet Ayık 1964 Tokyo Güreş Hasan Güngör 1964 Tokyo Güreş Hüseyin Akbaş 1972 Münih Güreş Vehbi Akdağ 1988 Seul Güreş Necmi Gençalp 1992 Barcelona Güreş Kenan Şimşek 1992 Barcelona Güreş Hakkı Başar 1996 Atlanta Boks Malik Beyleroğlu 2004 Atina Güreş Şeref Eroğlu 2004 Atina Tekvando Bahri Tanrıkulu 2004 Atina Boks Atagün Yalçınkaya 2004 Atina Atletizm (Çekiç) Eşref Apak 2008 Pekin Tekvando Azize Tanrıkulu 2012 Londra Tekvando Nur Tatar 2016 Rio Halter Daniyar İsmayilov 2016 Rio Güreş Rıza Kayaalp 2016 Rio Güreş Selim Yaşar

Bronz madalya (27):

Olimpiyat Branş Sporcu 1936 Berlin Güreş Mersinli Ahmet Kireççi 1948 Londra Güreş Halil Kaya 1948 Londra Atletizm Ruhi Sarıalp 1952 Helsinki Güreş Adil Atan 1956 Melbourne Güreş Hüseyin Akbaş 1956 Melbourne Güreş Dursun Ali Eğribaş 1964 Tokyo Güreş Hamit Kaplan 1984 Los Angeles Güreş Ayhan Taşkın 1984 Los Angeles Boks Turgut Aykaç 1984 Los Angeles Boks Eyüp Can 1992 Barcelona Judo Hülya Şenyurt 1992 Barcelona Güreş Ali Kayalı 1996 Atlanta Güreş Mehmet Akif Pirim 2000 Sidney Güreş Adem Bereket 2000 Sidney Tekvando Hamide Tosun 2004 Atina Güreş Mehmet Özal 2004 Atina Güreş Aydın Polatçı 2004 Atina Halter Reyhan Arabacıoğlu 2004 Atina Halter Sedat Artuç 2008 Pekin Boks Yakup Kılıç 2008 Pekin Tekvando Servet Tazegül 2008 Pekin Güreş Nazmi Avluca 2012 Londra Güreş Rıza Kayaalp 2016 Rio Güreş Cenk İldem 2016 Rio Güreş Soner Demirtaş 2016 Rio Tekvando Nur Tatar 2016 Rio Atletizm Yasmani Copello Escobar

Türkiye, Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde 73 farklı sporcuyla toplamda 91 madalya kazandı.Normal şartlarda geçen yıl gerçekleştirilmesi gereken ama yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da başlayacak.Türkiye, oyunlarda 18 farklı branşta 108 sporcuyla madalya kovalayacak.Tokyo Olimpiyat Oyunları, Türkiye'nin temsil edildiği 23. organizasyon olacak. Türkiye katılım sağladığı bu organizasyonlarda 39 altın, 25 gümüş, 27 bronz elde etti.Türkiye, olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını güreş branşında kazandı.Yer aldığı ilk 4 olimpiyatta madalya göremeyen Türk sporcular, ilk madalya sevinçlerini 1936 Berlin Olimpiyatları'nda yaşadı.Milli güreşçi Ahmet Kireççi, Berlin Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı bronz madalya ile Türkiye adına kürsüye çıkan ilk sporcu oldu.Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde ilk altın madalyasını da yine güreş branşıyla kazandı.Güreşçi Yaşar Erkan, Ahmet Kireççi'nin tarih yazdığı 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda 61 kilo serbest stilde birincilik kürsüsüne çıkarak bir başka başarıya imza attı.Türkiye, kadınlarda ilk madalyayı 1992 Barcelona'da kazandı.Judoda Hülya Şenyurt, elde ettiği bronz madalyayla kadınlarda Türkiye'ye ilk madalya getiren sporcu oldu.Türkiye, olimpiyat oyunlarında kadınlarda altın madalyaya ise 2004 yılında alabildi.Atina'da gerçekleştirilen oyunlarda halterde Nurcan Taylan, birinci olurken bu, Türkiye'nin kadınlarda ilk altın madalyası olarak tarihe geçti.Türkiye'nin olimpiyatlardaki en başarılı spor dalı güreş oldu.Türk sporcuların kazandığı 91 madalyanın 63'ünü güreşçiler elde etti. Güreşçiler 29 altın, 18 gümüş ve 16 bronz madalyayı Türkiye'ye getirme başarısı gösterdi.Olimpiyatlarda ayrıca Türk sporcular, halterde 11, tekvandoda 7, boksta 5, atletizmde 3 ve judoda 2 madalya kazandı.Türk sporcular içinde üçer altın madalya kazanan halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu, en fazla birincilik kürsüsüne çıkan sporcular olarak tarihe geçti.Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta'da üç kez üst üste zirvede yer alarak hem Türk hem de dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.Halil Mutlu ise 1996 Atlanta, 2000 Sidney ve 2004 Atina'da altın madalyaya ulaşarak, Naim Süleymanoğlu'nun başarısını tekrarladı.Türkiye'nin olimpiyat oyunlarında kazandığı 91 madalyanın 85'ini erkek sporcular kazanırken, kadın sporcular 6 madalya elde etti.Türk kadın sporcular 1 altın, 2 gümüş, 3 de bronz madalya kazandı.Kadınlarda Nurcan Taylan (halter-altın), Azize Tanrıkulu (tekvando-gümüş), Nur Tatar (tekvando-gümüş-bronz), Hülya Şenyurt (judo-bronz) ve Hamide Tosun (tekvando-bronz) madalya aldı.Olimpiyatlarda Türkiye adına 73 farklı sporcu madalya sevinci yaşadı.Olimpiyat oyunlarında Türkiye'ye madalya kazandıran sporcular ve branşları şöyle: