Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz: ' Yeni hedef 2024 Paris Olimpiyatları'

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda beklentilerinin uzağında kaldıklarını ancak hedeflerinden vazgeçmediklerini, 2024 Paris Olimpiyatları'nda daha fazla sporcuyla yer alıp, takım olarak başarıya ulaşacaklarını belirtti.



Başkan Huysuz, 2020 Tokyo Olimpiyatları sonrası judoda yeni eylem planları ve çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.



Tokyo'da umdukları madalyaların gelmemesinin nedenlerine ilişkin Huysuz, "Kovid-19 salgınından dolayı yaşanan sorunlar, kura şanssızlıkları ve bir kaç da hakem hatası var." dedi.



Milli judocuların 4 ya da 5'inin madalya alacakları inancıyla Tokyo 2020'ye gittiğini ifade eden Huysuz, "Sporcularımızın hepsinin madalya şansı yüksekti. Özellikle 4'ü madalya alacak potansiyele sahipti. Bilal Çiloğlu ve Vedat Albayrak'a ilk turda Japon rakipler çıkmasa, en kötü ihtimalle 3. olurlardı. Japon rakiplerin çıkması çok erken final oldu. Rakip Japon sporcular kazandı ve yine ikisi de şampiyonluğa ulaştı." diye konuştu.



Huysuz, milli judocu Mikail Özerler'in ise çok zor bir gruba düştüğünü dile getirerek, "O gruptan da çıktı. Yarı finalde Mikail'e göre kolay bir rakipti ama hakemlerin cezaları geç vermesi sonucu etkiledi. Düştüğünde, 'Puan var mı, yok mu?' tartışması olurken puan verildi. Yarı finali kaybetti. Sonra demoralize oldu ve üçüncülük maçını da kaybetti. Kayra Sayit aynı şekilde Japon rakibine yenildi. Repesajdan devam etti. Üçüncülük maçında biz Kübalı rakibini beklerken, Fransız rakip geldi. Yani bize göre de gruplarda olabilecek en zor sporcularla karşılaştık." yorumunda bulundu.



2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanırken, Kovid-19 salgını başlayana kadar sporcuların performansının çok yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Huysuz, "Antrenmanlarda değişikliğe gitmek zorunda kaldık. Özellikle Japonya kamplarını pandemiden dolayı yapamadık. Buraya gelen çeşitli ülkelerle iyi kamplar yaptık ama hep böyle birbirine yakın ülkelerdi. Hem güç judosunun hem de teknik judonun olduğu bir ülkeyle ortak antrenman yapamadı sporcular. Yılda iki defa Japonya'ya gidiyorduk, pandemi girince 1,5 yıl gidemediler. Maalesef orada da bunun eksikliğini gördük. Netice olarak üzgünüz. Beklentimizin altında kaldık." ifadelerini kullandı.



- "Hakemin bir cezayı geç vermesi bizi olimpiyatta madalyasız bıraktı"



Türk judosunun hedeflerinden geri adım atmayacaklarını, 2024 Paris Olimpiyatları'na çok daha iyi hazırlanacaklarını belirten Huysuz, "Hedeflerimizden vazgeçmedik. Elimizdeki sporcular çok iyi. 6 sporcumuz olimpiyata tekrar gidebilecek ve yanlarına en az 4-5 sporcu daha katılacak, Paris 2024'te takım olarak yarışabilecek potansiyelimiz de var." şeklinde konuştu.



Huysuz, gençler kategorisindeki judocuların bu hafta Avrupa Şampiyonası'na katılacaklarını, sonrasında Dünya Şampiyonası olduğunu ve gençler kategorisinden çok iyi sporcuların geldiğini dile getirdi.



Tokyo'da hakemlerin kararlarına dair Huysuz, "Her şey teknolojik. Kasten bir şey olduğunu söylemek zor. Artık bu işler bazen minderin dışına da çıkıyor ama sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanı'mız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı, hep yanımızdaydı. Mesela hakemin bir cezayı geç vermesi bizi olimpiyatta madalyasız bıraktı. Finale çıksak belki birinci olacaktık. Final yapamadığınız zaman, o moral bozukluğuyla üçüncülük de gidiyor." değerlendirmesini yaptı.-------



- "2024 takımına girebilecek çocukları seçeceğiz"



2024 Paris Olimpiyatları için bütün planları hazırladıklarını kaydeden Huysuz, "Önümüzde bir seçim süreci başlayacak. Seçimlerden sonraki planlamamız da hazır. Şu anda gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Sonrasında yurt içinde Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı yapacağız. Ona göre 2024 takımına girebilecek çocukları seçeceğiz." açıklamasında bulundu.



Olimpik takımda yer alan 6 milli judocunun yanında olimpiyat kotası kovalayan Mert Şişmanlar, Cemal Erdoğan, Mustafa Koç, Salih Yıldız'ın da bulunduğunu kaydeden Başkan Huysuz, "Onların içine kadınlarda özellikle Özlem Yıldız, Habibe Afyonlu, Minel Akdeniz ve 48 ile 50 kiloda gelecek yeni sporcularımız da var. Bunlarla beraber iyi bir kadro oluşacak. Biz 2024'te kotamızdaki en az 6 sporcunun yanına 4-5 sporcu daha koyup, 11-12 sporcuyla hem de takım müsabakasında yarışacak bir planlama yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Tokyo'daki tecrübenin de yeni katkılar getireceğini kaydeden Başkan Huysuz, "Tokyo'da olimpiyatlara başkan olarak ilk kez katıldım. Yani biz sporcu olarak katıldığımızda bazı şeyleri görmemiz zormuş. Şimdi bu deneyimleri yaşadık. Yani sadece minderde müsabakanın bitmediğini, dışarıdaki olayları, yaşanabilecek sıkıntıları, pandemi gibi olayları şimdi tecrübe ettik. Bizim için en büyük sıkıntı pandemi oldu." diye konuştu.



"Kadın ve erkek sporculardan iyi bir ekip oluşturup, bunun telafisini 2024'te yapacağız." diyen Huysuz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Ümitler, gençler ve büyükler kategorisinde tarihi madalyalar kazandık. Sadece bu süreci olimpiyat madalyasıyla taçlandıramadık. Şimdi daha iyi olacak. Bu dönemde sporcularımızın dünya sıralamasındaki yerlerini iyi belirleyip, zor rakiplere düşmeden, kendilerini de gösterebilecekleri şekilde şimdiden maçlara götüreceğiz. Çünkü ilk 8'de başlamazsanız hep zor rakiplere çıkma şansınız var. Repesaj ilk 8'de başladığı için, burada büyük avantaj kaybediyoruz. İlk maçta yenildiğin zaman sizi yenen şampiyon da olsa repesaj sistemi yok. İşte biz buralarda biraz teknik anlamda bazı şeyler yapacağız. Puanlama sistemindeki o sıkıntıları gidermek için sporcularımızın kendileriyle aynı seviyedeki rakiplere düşmeleri için özellikle bu kuralara çalışmaya başladık."







