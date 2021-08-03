Türkiye - Güney Kore | CANLI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları çeyrek final mücadelesinde Güney Kore'yle karşılaşıyor. Ariake Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 03.00'da başladı. CANLI | 2. SET TÜRKİYE: 6GÜNEY KORE: 11
1. Set: 25-17 (Türkiye)
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Uluslar Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmada da rakibini yenen milli takım, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda aynı grupta yer aldığı Güney Kore'yi 3-2 mağlup etmişti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükselmesi durumunda Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi maçının galibiyle karşılaşacak.