Türkiye - Güney Kore | CANLI

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tokyo 2020 çeyrek finalinde Güney Kore ile karşı karşıya geliyor.

Türkiye - Güney Kore | CANLI
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları çeyrek final mücadelesinde Güney Kore'yle karşılaşıyor. Ariake Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 03.00'da başladı.

CANLI | 2. SET

TÜRKİYE: 6
GÜNEY KORE: 11

1. Set: 25-17 (Türkiye)

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Uluslar Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmada da rakibini yenen milli takım, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda aynı grupta yer aldığı Güney Kore'yi 3-2 mağlup etmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükselmesi durumunda Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi maçının galibiyle karşılaşacak.

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