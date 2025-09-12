Türkiye-Almanya finali Galata Kulesi'nde!

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 final karşılaşmasında Almanya ile mücadele edecek.



Tarihi maç, bu akşam 21:00'da başlayacak.



Kültür ve Turizm Bakanlığı final mücadelesi için anlamlı bir karara imza attı.



GALATA KULESİ'NDE CANLI YAYIN



Galata Kulesi, 12 Dev Adam'ın final heyecanına sahne olacak!





Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı paylaşımda, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tarih yazdığı final heyecanının, bu kez İstanbul'un kalbinde tarihi Galata Kulesi'nin büyülü atmosferinde yaşanacağı belirtildi.