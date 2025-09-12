Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Türkiye-Almanya finali Galata Kulesi'nde!

Türkiye-Almanya finali Galata Kulesi'nde!

Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025'te Almanya ile karşılaşacağı final müsabakası, Galata Kulesi'ne yansıtılacak ve canlı takip edilebilecek.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 final karşılaşmasında Almanya ile mücadele edecek.

Tarihi maç, bu akşam 21:00'da başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı final mücadelesi için anlamlı bir karara imza attı.

GALATA KULESİ'NDE CANLI YAYIN

Galata Kulesi, 12 Dev Adam'ın final heyecanına sahne olacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı paylaşımda, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın tarih yazdığı final heyecanının, bu kez İstanbul'un kalbinde tarihi Galata Kulesi'nin büyülü atmosferinde yaşanacağı belirtildi.
 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
Son Dakika Haberleri
Türkiye-Almanya finali Galata Kulesi'nde!

Türkiye-Almanya finali Galata Kulesi'nde!

EuroBasket 2025 final rehberi!

EuroBasket 2025 final rehberi!

12 Dev Adam'ın final yolu

12 Dev Adam'ın final yolu

En çok sana güveniyoruz Alperen!

En çok sana güveniyoruz Alperen!

Garbajosa'dan Türkiye - Yunanistan maçına övgü!

Garbajosa'dan Türkiye - Yunanistan maçına övgü!
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.