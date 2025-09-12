Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Türkiye, 50 Yıl Sonra Yunanistan Engelini Aştı!

12 Dev Adam, Yunanistan'ı EuroBasket'te 50 yıl sonra mağlup ederek finale yükseldi.

EuroBasket 2025'te 12 Dev Adam için tarihi bir gece yaşandı.

Türkiye, yarı finalde karşılaştığı ezeli rakibi Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu galibiyet, yalnızca bir final bileti değil; aynı zamanda yarım asırlık bir hasretin sona ermesi anlamına geliyor.

SON GALİBİYET 1975'TE

Türkiye, EuroBasket'te Yunanistan'a karşı en son 1975 yılında galibiyet alabilmişti. O tarihten bu yana tam 50 yıl boyunca resmi turnuvalarda Yunanistan karşısında yüzü gülmeyen ay-yıldızlılar, bu kez parkeden zaferle ayrıldı.

İşte EuroBasket'te Yunanistan'a karşı oynadığımız yıllar ve aldığımız sonuçlar:

❌ 1949
✅ 1951
✅ 1975
❌ 1981
❌ 1997
❌ 2003
❌ 2009
❌ 2013

Yılların özlemini dindiren bu kritik zafer, Türkiye basketbol tarihine altın harflerle geçti.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
