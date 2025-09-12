Türkiye, 50 Yıl Sonra Yunanistan Engelini Aştı!

EuroBasket 2025'te 12 Dev Adam için tarihi bir gece yaşandı.
Türkiye, yarı finalde karşılaştığı ezeli rakibi Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu galibiyet, yalnızca bir final bileti değil; aynı zamanda yarım asırlık bir hasretin sona ermesi anlamına geliyor.
SON GALİBİYET 1975'TE
Türkiye, EuroBasket'te Yunanistan'a karşı en son 1975 yılında galibiyet alabilmişti. O tarihten bu yana tam 50 yıl boyunca resmi turnuvalarda Yunanistan karşısında yüzü gülmeyen ay-yıldızlılar, bu kez parkeden zaferle ayrıldı.
İşte EuroBasket'te Yunanistan'a karşı oynadığımız yıllar ve aldığımız sonuçlar:
❌ 1949
✅ 1951
✅ 1975
❌ 1981
❌ 1997
❌ 2003
❌ 2009
❌ 2013
Yılların özlemini dindiren bu kritik zafer, Türkiye basketbol tarihine altın harflerle geçti.