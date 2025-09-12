Türkiye, 50 Yıl Sonra Yunanistan Engelini Aştı!

EuroBasket 2025'te 12 Dev Adam için tarihi bir gece yaşandı.



Türkiye, yarı finalde karşılaştığı ezeli rakibi Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Bu galibiyet, yalnızca bir final bileti değil; aynı zamanda yarım asırlık bir hasretin sona ermesi anlamına geliyor.



SON GALİBİYET 1975'TE



Türkiye, EuroBasket'te Yunanistan'a karşı en son 1975 yılında galibiyet alabilmişti. O tarihten bu yana tam 50 yıl boyunca resmi turnuvalarda Yunanistan karşısında yüzü gülmeyen ay-yıldızlılar, bu kez parkeden zaferle ayrıldı.



İşte EuroBasket'te Yunanistan'a karşı oynadığımız yıllar ve aldığımız sonuçlar:



❌ 1949

✅ 1951

✅ 1975

❌ 1981

❌ 1997

❌ 2003

❌ 2009

❌ 2013



Yılların özlemini dindiren bu kritik zafer, Türkiye basketbol tarihine altın harflerle geçti.



