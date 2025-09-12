Türk duvarı: Spanoulis'in hayal kırıklığı sezonu!

Türk basketbolu, bu sezon Vassilis Spanoulis'in karşısına adeta bir "duvar" gibi çıktı.



Hem kulüp hem de milli takım seviyesinde Türk rakiplerini geçemeyen Spanoulis'in umutları bir kez daha Türkiye karşısında son buldu.



EUROLEAGUE FİNALİNDE MONACO'YA DARBE



THY EuroLeague finalinde Fenerbahçe Beko, Spanoulis'in çalıştırdığı AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bu sonuçla birlikte Yunan koç, Türk temsilcisine boyun eğmek zorunda kaldı.



EUROBASKET YARI FİNALİNDE TARİHİ GALİBİYET



EuroBasket 2025 yarı finalinde ise Türkiye, Yunanistan'ı 94-68'lik farklı bir skorla mağlup ederek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, büyük bir oyun disipliniyle Spanoulis'in takımını parkeden sildi.



TÜRK DUVARINI GEÇEMEDİ



Hem EuroLeague finalinde hem de EuroBasket yarı finalinde Türk takımlarına takılan Vassilis Spanoulis için sezon, "Türk duvarına çarpma" sezonu olarak tarihe geçti.



