Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Türk duvarı: Spanoulis'in hayal kırıklığı sezonu!

Türk duvarı: Spanoulis'in hayal kırıklığı sezonu!

Hem EuroLeague finalinde hem de EuroBasket yarı finalinde Türk rakiplerine takılan Vassilis Spanoulis, bu sezon adeta "Türk duvarını" aşamadı.

Türk basketbolu, bu sezon Vassilis Spanoulis'in karşısına adeta bir "duvar" gibi çıktı.

Hem kulüp hem de milli takım seviyesinde Türk rakiplerini geçemeyen Spanoulis'in umutları bir kez daha Türkiye karşısında son buldu.

EUROLEAGUE FİNALİNDE MONACO'YA DARBE

THY EuroLeague finalinde Fenerbahçe Beko, Spanoulis'in çalıştırdığı AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bu sonuçla birlikte Yunan koç, Türk temsilcisine boyun eğmek zorunda kaldı.

EUROBASKET YARI FİNALİNDE TARİHİ GALİBİYET

EuroBasket 2025 yarı finalinde ise Türkiye, Yunanistan'ı 94-68'lik farklı bir skorla mağlup ederek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, büyük bir oyun disipliniyle Spanoulis'in takımını parkeden sildi.

TÜRK DUVARINI GEÇEMEDİ

Hem EuroLeague finalinde hem de EuroBasket yarı finalinde Türk takımlarına takılan Vassilis Spanoulis için sezon, "Türk duvarına çarpma" sezonu olarak tarihe geçti.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
Son Dakika Haberleri
Hidayet Türkoğlu: 'Ülkeye o gururla dönmek istiyoruz'

Hidayet Türkoğlu: "Ülkeye o gururla dönmek istiyoruz"

Yunanistan, EuroBasket'te 32 yıl sonra en ağır mağlubiyetini aldı!

Yunanistan, EuroBasket'te 32 yıl sonra en ağır mağlubiyetini aldı!

TFF'ye EuroBasket finali için saat talebi!

TFF'ye EuroBasket finali için saat talebi!

Giannoulis Larentzakis: 'Türklere karşılık veremedik'

Giannoulis Larentzakis: "Türklere karşılık veremedik"

Ercan Osmani: 'Giannis'i durdurmak için çok video izledim'

Ercan Osmani: "Giannis'i durdurmak için çok video izledim"
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.