Tokyo Olimpiyatları'nda seksi önlemek için karton yatak!

Normal şartlar altında geçen yıl düzenlenmesi planlanan ancak pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları için en büyük çekince yine Covid-19... Virüsün bulaşmasını engellemek için neredeyse her türlü yolu deneyen organizasyon komitesi hiçbir detayı atlamıyor! İşte onlardan bazıları...



Yatak üzerinde kalite kontrol yaptı!



Organizasyon sırasında sporcuların Olimpiyat Köyü'nde seks yapmasını engellemek için yataklar kartondan yapıldı ve iki kişi yatağa çıktığı zaman çökecek şekilde tasarlandı. Bununla beraber Büyük Britanyalı cimnastikçi Rhys Mcclenaghan, yatağın üzerine çıktı ve karton yatakların seksi engelleyemeyeceğini göstermeye çalıştı! 2008 Pekin'de altın madalya kazanan ABD'li ünlü kadın kaleci Hope Solo, "Sporcular olimpiyat köyünün her yerinde seks yapıyordu" ifadelerini kullanmıştı.



Madalyaları kendileri takacak



Finalde ilk 3'e giren sporculara tören sırasında madalyaları, önceki oyunlardaki gibi görevlilerce boyunlarına takılarak verilmeyecek. Bir kutu içinde takdim edilecek madalyaları sporcular, kendiler boyunlarına takacak. Madalya kutularını hazırlayan görevlilerin ise dezenfekte edilmiş maske ve eldiven takması zorunlu olacak. Sporcular da törende zorunlu maske takacak.



Görevliler arasında 2 metre uzaklık



Organizasyondaki görevliler, çalışma alanları dahil olmak üzere sporcularla 2 metrelik mesafede kalacak. Bu kişiler ayrıca aksi belirtilmedikçe yemeklerini tek başlarına veya diğerlerinden 2 metre uzakta yiyecek.



Müsabakalarda yer alacak sporcular ve yakınlarındaki herkes günlük olarak Covid-19 testi yaptıracak.



Ayrıca Olimpiyat ve Paralimpik Köyü'ne veya bir organizasyon alanına her girildiğinden kişinin ateşi kontrol edilecek. Semptomları olanların girişine izin verilmeyecek. Covid-19 önlemleri kapsamında oyunlara ülke dışından herhangi bir seyirci alınmayacak.