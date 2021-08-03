Tokyo'da futbolda Brezilya'nın rakibi İspanya oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11'inci gününde erkek futbolunda İspanya, normal süresi 0-0 biten maçta uzatmada ev sahibi Japonya'yı 1-0 yenerek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.



Saitama Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasının normal süresi 0-0 sona erdi.



Uzatmada 115. dakikada yıldız oyuncusu Marco Asensio'yla golü bulan İspanya, maçı 1-0 kazanarak finalist oldu.



Final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü Yokohama Uluslararası Stadı'nda TSİ 14.30'da oynanacak. Mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak. Meksika'yla Japonya arasındaki bronz madalya maçı ise 6 Ağustos Cuma günü Saitama Stadı'nda TSİ 14.00'da başlayacak.



