Tokyo'da Brezilya şampiyon: Dani Alves şov

🇧🇷 Dani Alves=Efsane

🎂Yaş: 38 🏆Kupa: 43



🏆X2 Copa America

🏆X2 Konfederasyon

🏆X1 Olimpiyat

🏆X1 FIFA U-20

🏆X3 Şampiyonlar Ligi

🏆X2 UEFA Avrupa Ligi

🏆X4 UEFA Süper Kupa

🏆X3 FIFA Kulüpler

🏆X9 Lig

🏆X1 Lig Kupası

🏆X7 Yerel Kupa

🏆X7 Süper Kupa

🏆X1 Bölgesel Kupa pic.twitter.com/9LxKz22Yi2



— Sporx (@sporx) August 7, 2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda futbolda erkekler final müsabakasında Brezilya, normal süresi 1-1 biten maçta İspanya'yı uzatmalarda 2-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.Uluslararası Yokohoma Stadı'nda gerçekleşen final maçında Brezilya ile İspanya karşılaştı.İlk yarıyı 45+2. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle Brezilya 1-0 önde tamamladı. İspanya, maça Mikel Oyarzabal'la dengeyi getirdi ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 bitti.Uzatmaların ikinci devresinde 108. dakikada Malcom'un golüyle 2-1 öne geçen Brezilya üstünlüğünü korudu ve altın madalyayı elde etti.2016 Rio'da da altın madalya kazanan Brezilya, olimpiyatlarda üst üste 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.Brezilya'nın tecrübeli ismi Dani Alves, başarılarına olimpiyat şampiyonluğunu da ekledi.38 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin Brezilya Milli Takımı'yla 2 Kupa Amerika, 2 FIFA Konfederasyon Kupası, kulüplerde 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Süper Kupa, 6 İspanya La Liga, 1 İtalya Serie A, 2 Fransa Lig 1 olmak üzere birçok şampiyonluğu bulunuyor.