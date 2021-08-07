Tokyo'da Brezilya şampiyon: Dani Alves şov

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda futbolda erkekler final müsabakasında Brezilya, normal süresi 1-1 biten maçta İspanya'yı uzatmalarda 2-1 yenerek altın madalya kazandı

Tokyo'da Brezilya şampiyon: Dani Alves şov
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda futbolda erkekler final müsabakasında Brezilya, normal süresi 1-1 biten maçta İspanya'yı uzatmalarda 2-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Uluslararası Yokohoma Stadı'nda gerçekleşen final maçında Brezilya ile İspanya karşılaştı.

İlk yarıyı 45+2. dakikada Matheus Cunha'nın golüyle Brezilya 1-0 önde tamamladı. İspanya, maça Mikel Oyarzabal'la dengeyi getirdi ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 bitti.

Uzatmaların ikinci devresinde 108. dakikada Malcom'un golüyle 2-1 öne geçen Brezilya üstünlüğünü korudu ve altın madalyayı elde etti.

2016 Rio'da da altın madalya kazanan Brezilya, olimpiyatlarda üst üste 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

- Dani Alves koleksiyonuna olimpiyatı da ekledi

Brezilya'nın tecrübeli ismi Dani Alves, başarılarına olimpiyat şampiyonluğunu da ekledi.

38 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin Brezilya Milli Takımı'yla 2 Kupa Amerika, 2 FIFA Konfederasyon Kupası, kulüplerde 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 UEFA Süper Kupa, 6 İspanya La Liga, 1 İtalya Serie A, 2 Fransa Lig 1 olmak üzere birçok şampiyonluğu bulunuyor.

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