Tokyo'da 9. günde dünya rekorları kırıldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde yüzme ve atletizmde dünya rekorları kırıldı.



Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 4x100 metre karışık bayrak yarışı finali yapıldı.



Ryan Murphy, Michael Andrew, Caeleb Dressel ve Zach Apple'dan oluşan ABD Milli Takımı, 3.26.78'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. ABD, bu sonuçla 2009'da 3.27.28'lik dereceyle yine kendileri tarafından kırılan dünya rekorunu geliştirdi.



Erkekler 50 metre serbest stil yüzmede ABD'li Caeleb Dressel, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı. Dressel, 21.07'lik derecesiyle Brezilyalı Cesar Cielo'nun Pekin 2008'de 21.30 ile kırdığı olimpiyat rekorunu geliştirdi.



24 yaşındaki Dressel, Tokyo 2020'de, 100 metre serbestte, 100 metre kelebekte ve 4x100 metre serbest bayrak yarışlarında da altın madalyaya uzanan isim olmuştu.



Kadınlar 4x100 metre karışık bayrak yarışında Avustralya, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.



Kaylee McKeown, Chelsea Hodges, Emma McKeon ve Cate Campbell'dan oluşan Avustralya Milli Takımı, 3.51.60'lık derecesiyle ilk sırada yer aldı. Avustralya, bu sonuçla ABD'nin 3.52.05 ile Londra 2012'de kırdığı olimpiyat rekorunun yeni sahibi oldu.



Kadınlar 50 metre serbest stil yüzmede Avustralyalı Emma McKeon, 23.81'lik derecesiyle altın madalyaya uzandı.



Erkekler 1500 metre serbest stil yüzmede ABD'li Robert Finke, 14.39.65'lik derecesiyle altın madalya kazandı.



- Olimpiyat rekoruyla başladı, dünya rekoruyla bitirdi



Venezuelalı Yulimar Rojas, kadınlar üç adım atlamada dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.



Rojas, ilk hakkında 15,41 metre atlayarak Pekin 2008'de 15,39 metre atlayan Kamerunlu Francoise Mbango'nun kırdığı olimpiyat rekorunu ele geçirdi. Performansını artıran Rio 2016 ikincisi, dünya şampiyonu atlet, son atlayışında 15,67 metreye ulaştı.



Bu derecesiyle Rojas, Ukraynalı Inessa Kravets'in 15,50 metre ile 1995'te kırdığı ve 26 yıldır geçilemeyen dünya rekorunu 17 santimetre geliştirerek tarihe gömdü. Altın madalyaya uzanan 25 yaşındaki atlet, ülkesi adına olimpiyatlarda şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu oldu.



- Barselona 1992'den sonra erkekler 100 metreyi ilk kez Avrupalı atlet kazandı



Erkekler 100 metre yarışını 9.80'lik derecesiyle İtalyan Lamont Marcell Jacobs kazandı.



26 yaşındaki Jakobs, bu derecesiyle yeni Avrupa rekorunu kırarken, İtalya'ya sprintteki ilk altın madalyasını getirdi.



ABD'li Kerley 9.84 ile gümüş, Kanadalı De Grasse de 9.89'luk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.



Jakobs, olimpiyatlarda Barselona 1992'den sonra erkekler 100 metreyi kazanan ilk Avrupalı oldu.



- Katarlı Mutaz Essa Barshim, madalyasını yine paylaştı



Erkekler yüksek atlamada altın madalyayı Katarlı Mutaz Essa Barshim ile İtalyan sporcu Gianmarco Tamberi paylaştı.



Londra 2012'de bronz, Rio 2016'da gümüş madalya alan Katarlı Mutaz Essa Barshim, 2,37 metre atladı. İtalyan sporcu Gianmarco Tamberi ile Belaruslu Maksim Nedasekau da aynı dereceyi yaptı.



Üç sporcudan geçerli atlayış sayıları aynı olan Barshim ile Tamberi, olimpiyat altın madalyasını paylaştı. Nedasekau da ülkesine bronz madalya kazandırdı.



Barshim, Londra 2012'de bronz madalyasını Kanadalı Derek Droin ve Büyük Britanyalı Robert Grabarz ile paylaşmıştı.



- Yeni Zelandalı gülleci Adams'tan tarihi başarı



Gülle atmada bronz madalya kazanan Yeni Zelandalı Valerie Adams, tek bir alan etkinliğinde 4 olimpiyat madalyası kazanan ilk kadın oldu.



Pekin 2008 ve Londra 2012'de altın, Rio 2016'da gümüş madalya alan Adams, Tokyo 2020'de de bronz madalyayla kürsü gördü.



36 yaşındaki Adams, bu başarısıyla alan etkinliklerinde (atma ve atlama) tek bir branşta üst üste 4 olimpiyatta madalya alan ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti.



