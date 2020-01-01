Tokyo'da 9. gün: Bir madalya daha garanti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 9. gününde Türkiye'den 5 branşta 12 sporcu ter döktü.



Türk sporcuları içinde günün en önemli mücadelesini boksta Buse Naz Çakıroğlu ile güreşte Rıza Kayaalp verdi.



Kadınlar 51 kiloda ringe çıkan Buse Naz, çeyrek finalde Taylandlı sporcu Jutamas Jitpong'a karşı üstün bir oyun sergiledi. İlk rauntta 5 hakemin 4'ünden tam puan alan 25 yaşındaki sporcu, ikinci rauntta bu sefer 5 hakemin de tam puanını aldı. Son rauntta rakibine üstünlük şansı vermeyen milli sporcu, adını yarı finale yazdırdı.



Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo 2020'de kadınlar 69 kiloda yarı finale çıkan Busenaz Sürmeneli'den sonra madalyayı garantileyen ikinci Türk boksör oldu. Buse Naz, yarı final karşılaşması için 4 Ağustos Çarşamba günü ringe çıkacak.



Rıza Kayaalp, Kübalı rakibine yine yenildi



Oyunlarda güreş müsabakaları da başlarken 3 Türk sporcu mindere çıktı.



Grekoromen stil 130 kiloda altın madalya için mindere çıkan Rıza Kayaalp, 3 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Kübalı Mijain Lopez Nunez ile yaptığı yarı final maçında tutunamadı. Rakibine mağlup olan milli sporcu, yarın bronz madalya mücadelesi için minderde olacak.



Kadınlar 76 kilo mücadelesinde son 16 turunda Brezilyalı rakibini yenerek çeyrek finale yükselen Yasemin Adar, çeyrek finalde ABD'li Adelina Maria Gray'e yenildi. Yasemin Adar, Gray'in akşam seansındaki müsabakalarda Kırgız rakibini yenip finale çıkmasıyla repesaj hakkı elde etti. Milli sporcu, yarın repesaj mücadelesinde Tunuslu Zaineb Sghaier'ın karşısına çıkacak.



Türkiye'yi grekoromen stil 60 kiloda temsil eden Kerem Kamal ise son 16 turunda Moldovalı Victor Ciobanu'ya yenildi. Kerem Kamal, Moldovalı rakibinin yarı finalde yenilmesinin ardından oyunlara veda etti.



Yasmani Copello Escobar finalde



Atletizmde piste çıkan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide finale çıkmayı başardı.



İlk seride koşan olimpiyat üçüncüsü milli atlet, 47.88 ile 3. oldu. İlk 2'ye giremeyerek doğrudan finale kalamayan Yasmani, diğer 2 yarı final serisinin ardından genel sıralamada ilk 8'de yer aldı ve adını finale yazdırdı.



Milli sporcu, 3 Ağustos Salı günü madalya için koşacak.



Kadınlar çekiç atmada yarışan Tuğçe Şahutoğlu ise A Grubu'ndaki mücadelesinde finale çıkması için gereken dereceyi elde edemedi.



Serisinde 13. olan ve elemeleri geçemeyen milli sporcu, Tokyo 2020'ye veda etti.



Alican Kaynar madalya mücadelesi yapacak



Yelkende milli sporcu Alican Kaynar, 10 yarışlık etabı tamamlarken, madalya için mücadele etme hakkı yakaladı.



Finn sınıfında 9 ve 10. yarışlarını bugün yapan Alican Kaynar, her iki yarışı da 10. sırada tamamladı. Genel klasmanda 8. olan milli yelkenci, 3 Ağustos Salı günü düzenlenecek madalya yarışında mücadele edecek.



Kadınlar 470 sınıfında yarışan Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan günü 18. sırada tamamlarken, erkeklerde aynı sınıfta yer alan Ateş ve Deniz Çınar kardeşler ise günü 9. sırada geçti.



Özgür Varlık ilk günü 25. sırada tamamladı



Atıcılıkta Türkiye adına yarışan Özgür Varlık, 25 metre çabuk atış tabanca kategorisindeki mücadelenin ilk gününü 25. sırada bitirdi.



Özgür Varlık, elemelerin 2. ayağında yarın mücadelesine devam edecek.



