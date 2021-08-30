Tokyo'da 863 kişi Kovid-19'a yakalandı

Tokyo Olimpiyatları ile Paralimpik Oyunları boyunca sporcular dahil 863 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.



Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, uluslararası turnuvalar esnasında virüs kapan sporcu, yetkili, gazeteci, hizmetli ve gönüllülere dair açıklama yaptı.



Buna göre Kovid-19 yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 1 Temmuz'dan beri Tokyo Olimpiyatlarında 547, Paralimpik Oyunlarında 316 kişi Kovid-19'a yakalandı.



Böylelikle Tokyo Olimpiyatları ile Paralimpik Oyunlarına akredite kişilerde şimdiye kadar virüse yakalananların sayısı 863 olarak kayda geçti.



Bunların arasında 41 sporcu, 50 basın mensubu ve 29 komite yetkilisi yer alırken, virüse yakalananların 254'ü turnuvaya Japonya dışından katıldı, 55'i ise Tokyo sahilinde sporcu semtinde konakladı.



Komite toplam sayının hesaplanmasında kamp dönemleri, müsabakalar ve akredite kişilerin Japonya'dan ayrılma safhalarının dahil edildiğini bildirdi.



Tokyo'nun Harumi sahilindeki 21 binalı sporcu kompleksinin hizmetine son verdiğini de bildiren komite, yerleşke bünyesindeki dairelerin satılık ve kiralık yapı statüsüne geçirileceğini açıkladı.



33 dalda yarışılan 23 Temmuz-8 Ağustos'taki Tokyo Olimpiyatları ile 22 dalda düzenlenen 24 Ağustos-5 Eylül'deki Paralimpik Oyunlarında, Japonya içinde ve dışından 15 binden fazla sporcu yarıştı.



