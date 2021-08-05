Tokyo'da 13. günün raporu!

Oyunlarda 13. gün geride kalırken genel madalya sıralamasında Çin zirvedeki yerini korudu.

Tokyo'da 13. günün raporu!
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 13. gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında yerini bırakmadı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda günün madalya müsabakaları sona erdi.

Oyunlarda 13. günün ardından 34 altın, 24 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplamda 74 madalyası bulunan Çin, sıralamanın zirvesinde yer aldı.

ABD, 29 altın, 35 gümüş ve 27 bronz madalyayla ikinci sırada yer alırken ev sahibi Japonya 22 altın, 10 gümüş ve 14 bronz madalyayla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Karatede bugün bir gümüş madalya kazanan Türkiye ise madalya sayısını 7'ye yükseltti. Türkiye, birer altın ve gümüş, 5 bronz madalyayla genel sıralamada 50. sıradan 43. basamağa yükseldi.

Tokyo 2020'de 13. gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
1. Çin 34 24 16 74
2. ABD 29 35 27 91
3. Japonya 22 10 14 46
4. Avustralya 17 5 19 41
5. Rusya Olimpiyat Komitesi 16 22 20 58
6. Büyük Britanya 16 18 17 51
7. Almanya 9 9 16 34
8. Fransa 7 11 9 27
9. İtalya 7 10 18 35
10. Hollanda 7 9 10 26
43. Türkiye 1 1 5 7
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