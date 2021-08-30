Tokyo 2020'de Oğuz Akbulut elemeleri geçemedi

Atletizm erkekler 400 metre T12 kategorisinde Oğuz Akbulut, elemeleri geçemedi.

Tokyo 2020'de Oğuz Akbulut elemeleri geçemedi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları atletizm erkekler 400 metre T12 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Oğuz Akbulut, elemelerde başarılı olamadı.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm yarışlarında Oğuz, birincilerin doğrudan finale kaldığı 400 metre T12 elemelerinin ikinci serisinde koştu.

İki sporcunun yarıştığı seride Tunuslu Rouay Jebabli ile mücadele eden Oğuz Akbulut, 49.17 saniyeyle ikinci sırayı aldı.

Üç seri sonunda en hızlı ikinci kontenjanına da giremeyen Oğuz Akbulut, finale kalamadı.

 

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