Tokyo 2020'de milli tekvandocu Meryem Çavdar finalde!

Tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

Tokyo 2020'de milli tekvandocu Meryem Çavdar finalde!
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları tekvando kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda milli sporcu Meryem Çavdar, finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarı final müsabakasında Meryem, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden 2019 dünya üçüncüsü Anna Poddubskaia'yla karşılaştı.

2019'da Avrupa şampiyonluğu, 2017'de de dünya üçüncülüğü bulunan Meryem, rakibi 3 raunt sonunda 22-11 yenerek adını finale yazdırdı.

Meryem'in Perulu Leonor Espinoza Carranza'yla oynacağı altın madalya müsabakası TSİ 15.00'te başlayacak.

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