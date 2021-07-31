Tokyo 2020'de 31 Temmuz Türk sporcularımızın programı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde bireyselde 3 branşta 5 milli sporcu mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı da Arjantin ile karşılaşıyor.Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 8. gün geride kalacak. Türkiye'den 5 milli sporcu ile 1 takım, mücadele verecek.Bireyselde isebranşlarında 5 milli sporcu ter dökecek.TSİ 13.45'te ise Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes 100 metre seçmelerini geçmeye çalışacak.Mete Gazoz, bireysel klasik yay kategorisinde çeyrek final maçına çıkacak. Mete, TSİ 09:15'te başlayacak çeyrek final maçında rakibini eleyerek günün sonundaki madalya maçlarına çıkmak için mücadele edecek.de finn sınıfında Alican Kaynar, 7 ve 8. yarışlarıyla organizasyona devam edecek. Alican'ın ilk yarışı TSİ 06.00'da start alacak.