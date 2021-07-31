Tokyo 2020'de 31 Temmuz Türk sporcularımızın programı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 8. gününde bireyselde 3 branşta 5 milli sporcu mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı da Arjantin ile karşılaşıyor.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 8. gün geride kalacak. Türkiye'den 5 milli sporcu ile 1 takım, mücadele verecek.
Bireyselde ise atletizm, okçuluk ve yelken
branşlarında 5 milli sporcu ter dökecek. Atletizmde
TSİ 13.45'te ise Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes 100 metre seçmelerini geçmeye çalışacak. Okçulukta
Mete Gazoz, bireysel klasik yay kategorisinde çeyrek final maçına çıkacak. Mete, TSİ 09:15'te başlayacak çeyrek final maçında rakibini eleyerek günün sonundaki madalya maçlarına çıkmak için mücadele edecek. Yelkende
de finn sınıfında Alican Kaynar, 7 ve 8. yarışlarıyla organizasyona devam edecek. Alican'ın ilk yarışı TSİ 06.00'da start alacak.