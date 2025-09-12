TFF'ye EuroBasket finali için saat talebi!

12 Dev Adam'ın Yunanistan'ı tarihi bir farkla mağlup edip Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finaline yükselmesi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na da maç saati talebi geldi.



A Milli Takımımız, pazar günü saat 21.00'de Almanya ile tarihimizdeki ilk büyük kupa için mücadele verecek.



Türkiye'nin her ilinde ve her meydanında dev ekranlardan seyredilmesi ve milli coşkunun tavan yapması beklenen tarihi final öncesi TFF'ye Trendyol Süper Lig'de aynı saatlerde Fenerbahçe - Trabzonspor maçı olması nedeniyle saat değişikliği talepleri yağmaya başladı.



Özellikle sosyal medyadan Türk sporseverler, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saat 20.00'den 18.00 veya 19.00'a çekilmesi yönünde isteklerini dile getirdi.



TFF, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.



