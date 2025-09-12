TFF'ye EuroBasket finali için saat talebi!

Sporx 2022 FIBA EuroBasket
12 Dev Adam'ın Almanya ile pazar akşamı 21.00'de oynayacağı EuroBasket 2025 finali nedeniyle 20.00'de başlayacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçının daha erken bir saate çekilmesi talep edildi.

12 Dev Adam'ın Yunanistan'ı tarihi bir farkla mağlup edip Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finaline yükselmesi sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'na da maç saati talebi geldi.

A Milli Takımımız, pazar günü saat 21.00'de Almanya ile tarihimizdeki ilk büyük kupa için mücadele verecek.

Türkiye'nin her ilinde ve her meydanında dev ekranlardan seyredilmesi ve milli coşkunun tavan yapması beklenen tarihi final öncesi TFF'ye Trendyol Süper Lig'de aynı saatlerde Fenerbahçe - Trabzonspor maçı olması nedeniyle saat değişikliği talepleri yağmaya başladı.

Özellikle sosyal medyadan Türk sporseverler, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saat 20.00'den 18.00 veya 19.00'a çekilmesi yönünde isteklerini dile getirdi.

TFF, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
