Teniste son finalist Alexander Zverev oldu

Teniste tek erkeklerde yarı finale çıkan son isim Alman Alexander Zverev oldu.

Teniste son finalist Alexander Zverev oldu
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde tenis branşında tek erkekler son yarı finalist dünya 5 numarası Alman Alexander Zverev oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda teniste tek erkekler kategorisinde çeyrek final müsabakası tek maçla tamamlandı.

Ariake Tennis Merkezi'nde 1 numaralı kortta oynanan maçta Zverev, dünya sıralamasının 68. basamağında yer alan Fransız Jeremy Chardy ile karşılaştı. Sürprize yer vermeyen Zverev, 6-4 ve 6-1'lik setlerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Tokyo 2020'de tek erkekler yarı final maçları yarın oynanacak. Dünya 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic ile Zverev karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final müsabakasında ise Rusya Olimpiyat Komitesinden Karen Khachanov ile İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta mücadele edecek.

Khachanov-Busta maçı TSİ 09.00'da başlayacak. Bu karşılaşmanın akabinde Djokovic-Zverev mücadelesi yapılacak.

 
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