TBF, CAS'a gidiyor!

Türkiye Basketbol Federasyonu, Gürcistan maçındaki süre için yapılan itirazın reddi için CAS'a başvuru yapılacağını açıkladı.



İşte yapılan açıklama:



"FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda A Erkek Milli Takımımız, 4 Eylül 2022 Pazar günü organizasyonun ev sahiplerinden Gürcistan ile karşı karşıya gelmiş; Tiflis Arena'da oynanan müsabaka esnasında ve karşılaşmanın ardından soyunma odasına giden koridorlarda büyük bir arbede yaşanmıştı.



Bu olayın yanı sıra Gürcistan'dan Duda Sanadze'nin müsabakanın bitime 4 dakika 48 saniye kala milli oyuncumuz Furkan Korkmaz'a yaptığı faulün ardından oyunun durmasına rağmen maç saati, 4 dakika 26 saniyeden devam etmişti. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; oluşan 22 saniyelik kayıp zaman için müsabaka sonunda yapmış olduğumuz kural hatası itirazının reddedilme kararını kınıyoruz.



Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; 'Türkiye – Gürcistan karşılaşmasının 4. çeyreğinde bir zaman hatası yapıldığını ancak bu zaman kaybının sonucu kesin olarak değiştireceğini tespit edemediği' için itirazı reddeden FIBA'nın bu kararını kabul etmiyoruz. Alınan karar ile ilgili tüm haklarımızı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS'ta arayacağız.



Bizler ayrıca Milli Takımımızdaki sporcular ve teknik ekibimize güveniyor, Avrupa'da basketbolun yönetiminde söz sahibi olan FIBA'nın adil bir yönetim iklimi oluşturmadığı takdirde Avrupa basketbolunun bulunduğu noktadan daha da kötüye gideceğini düşünüyoruz.



Türkiye Basketbol Federasyonu"



