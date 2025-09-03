Spanoulis'ten Ergin Ataman'a cevap: 'Etkilemeye çalışıyor'

Yunanistan Başantrenörü Vassilis Spanoulis, A Milli Takımımız ile oynanacak EuroBasket 25 yarı final maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalar yaptı.



Ergin Ataman'ın "Giannis Antetokounmpo'nun çok hücum faul yaptığını görüyorum. Belki ona yapılan faullere hakemler bakıyor ama penetre ettiğinde çok hücum faul yaptığını gördüm." sözleri sorulan Spanoulis, "Tamam, bunu söylemesini bekliyorduk. Ataman çok iyi bir koç, yıllardır bunu yapıyor, insanların zihinlerini etkilemeye çalışıyor. Kimsenin zihninin etkilendiğini sanmıyorum. Maçları tekrar izlersek, Giannis'in kaç faul almadığını, kaç faulün sportmenlik dışı olduğunu ve kaç faulün hücum faul olduğunu göreceğiz. Çünkü bu turnuvada faul almamış çok fazla şey yaptığını düşünmüyorum. Yaptığı her şey faul olarak değerlendirildi ve faul olmayan birçok şey de faul olarak değerlendirildi. İspanya maçında, çok kritik bir anda yarı daire içinde olduğunu gördük. Ona olması gerekenden fazla hücum faulü çalıyorlar ve onun oyun tarzına uygun faulleri çalmıyorlar. O en hücumcu oyuncu, potaya gidiyor ve iki üç oyuncu onu çekiyor." cevabını verdi.



"TÜRKİYE'YLE REKABETÇİ VE ÇOK İYİ MAÇ OLACAK"



Spanoulis, "Türkiye'nin oyuncularını tanıyoruz, nasıl oynadığını biliyoruz. Finale götüren bir maç olacak. Eurobasket'te Giannis gibi başka bir oyuncu yok. Bence o Eurobasket'in MVP'si. Bence çok iyi ve rekabetçi bir maç olacak." açıklamasını yaptı.



"KONSANTRE OLMALIYIZ"



Yunan koç, "Bir yenilgiyle yıkılmayacağız, aynı şekilde kazanınca da gökyüzüne çıkmayacağız. Basketbol oynuyoruz ve Yunan basketbolunu zirveye taşımak istiyoruz. Doğru zamanda doğru yerdeyiz. Turnuvada en çok gelişen takım olduğumuza inanıyorum. Ve başladığımızdan beri, bizim hakkımızda ne dediklerine bakın. İyi basketbol oynuyoruz. Bundan öte, konsantrasyon ve bir sonraki hedefe alçakgönüllü yaklaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



"İSTER TÜRKİYE İSTER LİTVANYA, FARK ETMEZ"



Başarı sırrı sorulan Antetokounmpo, "Sır yok, ister Türkiye'yle, ister Litvanya'yla oynayalım, hepsi aynı şey. Maçlara aynı ciddiyetle yaklaşıyoruz. Hırs ve motivasyon biraz artıyor. İştah açılıyor ve takım daha özgür oluyor. Bu, daha iyi oynamamıza yardımcı olacak çünkü daha iyi oynamamız gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.







