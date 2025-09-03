Sporx 2022 FIBA EuroBasket
Spanoulis'ten Ergin Ataman'a cevap: 'Etkilemeye çalışıyor'

Spanoulis'ten Ergin Ataman'a cevap: "Etkilemeye çalışıyor"

Yunanistan Başantrenörü Vassilis Spanoulis, EuroBasket 25'te 12 Dev Adam ile oynayacakları yarı final maçı öncesi konuştu.

Yunanistan Başantrenörü Vassilis Spanoulis, A Milli Takımımız ile oynanacak EuroBasket 25 yarı final maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Ergin Ataman'ın "Giannis Antetokounmpo'nun çok hücum faul yaptığını görüyorum. Belki ona yapılan faullere hakemler bakıyor ama penetre ettiğinde çok hücum faul yaptığını gördüm." sözleri sorulan Spanoulis, "Tamam, bunu söylemesini bekliyorduk. Ataman çok iyi bir koç, yıllardır bunu yapıyor, insanların zihinlerini etkilemeye çalışıyor. Kimsenin zihninin etkilendiğini sanmıyorum. Maçları tekrar izlersek, Giannis'in kaç faul almadığını, kaç faulün sportmenlik dışı olduğunu ve kaç faulün hücum faul olduğunu göreceğiz. Çünkü bu turnuvada faul almamış çok fazla şey yaptığını düşünmüyorum. Yaptığı her şey faul olarak değerlendirildi ve faul olmayan birçok şey de faul olarak değerlendirildi. İspanya maçında, çok kritik bir anda yarı daire içinde olduğunu gördük. Ona olması gerekenden fazla hücum faulü çalıyorlar ve onun oyun tarzına uygun faulleri çalmıyorlar. O en hücumcu oyuncu, potaya gidiyor ve iki üç oyuncu onu çekiyor." cevabını verdi.

"TÜRKİYE'YLE REKABETÇİ VE ÇOK İYİ MAÇ OLACAK"

Spanoulis, "Türkiye'nin oyuncularını tanıyoruz, nasıl oynadığını biliyoruz. Finale götüren bir maç olacak. Eurobasket'te Giannis gibi başka bir oyuncu yok. Bence o Eurobasket'in MVP'si. Bence çok iyi ve rekabetçi bir maç olacak." açıklamasını yaptı.

"KONSANTRE OLMALIYIZ"

Yunan koç, "Bir yenilgiyle yıkılmayacağız, aynı şekilde kazanınca da gökyüzüne çıkmayacağız. Basketbol oynuyoruz ve Yunan basketbolunu zirveye taşımak istiyoruz. Doğru zamanda doğru yerdeyiz. Turnuvada en çok gelişen takım olduğumuza inanıyorum. Ve başladığımızdan beri, bizim hakkımızda ne dediklerine bakın. İyi basketbol oynuyoruz. Bundan öte, konsantrasyon ve bir sonraki hedefe alçakgönüllü yaklaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"İSTER TÜRKİYE İSTER LİTVANYA, FARK ETMEZ"

Başarı sırrı sorulan Antetokounmpo, "Sır yok, ister Türkiye'yle, ister Litvanya'yla oynayalım, hepsi aynı şey. Maçlara aynı ciddiyetle yaklaşıyoruz. Hırs ve motivasyon biraz artıyor. İştah açılıyor ve takım daha özgür oluyor. Bu, daha iyi oynamamıza yardımcı olacak çünkü daha iyi oynamamız gerekiyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

 

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Türkiye550045935910010
2Sırbistan5401434368669
3Letonya5302412384288
4Portekiz5203315368-537
5Estonya5104352397-456
6Çek Cumhur.5005338434-965
Son Dakika Haberleri
EuroBasket 2025'te 'En İyi Koç' oylaması başladı

EuroBasket 2025'te "En İyi Koç" oylaması başladı

Dinos Mitoglou: 'Türk'ten daha çok Yunan bekliyoruz!'

Dinos Mitoglou: "Türk'ten daha çok Yunan bekliyoruz!"

Kostas Sloukas: 'Ataman son 10 yılın en iyi koçu'

Kostas Sloukas: "Ataman son 10 yılın en iyi koçu"

Spanoulis'ten Ergin Ataman'a cevap: 'Etkilemeye çalışıyor'

Spanoulis'ten Ergin Ataman'a cevap: "Etkilemeye çalışıyor"

Finalin anahtarı: Giannis Antetokounmpo nasıl durdurulur?

Finalin anahtarı: Giannis Antetokounmpo nasıl durdurulur?
sporx.com web sitesinde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Köşe yazılarında yer alan içerik yazarların kendi görüşleri olup; ilgili konu hakkında sporx.com'un genel görüşünü yansıtmaz. Web sayfalarımızda yer alan bilgiler ve doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı sporx.com sorumlu tutulamaz.